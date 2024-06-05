雲達與三星簽合作備忘錄 聚焦下一代伺服器SSD外型規格

廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）5日宣布與三星電子簽署合作備忘錄，雙方將在資訊科技解決方案軟硬體方面展開合作，初期聚焦採用EDSFF（伺服器固態硬碟外型規格） E3.S的Compute Express Link （CXL）2.0，共同識別應用案例，以提升市場效率。

三星與英特爾（Intel）合作，2023年成功開發首批CXL 2.0 DRAM模組。三星最新CXL 2.0 DRAM模組將採用 E3.S外型規格，記憶體容量最高可達256 GB，可支援PCIe 5.0 × 8介面。雲達最新世代的伺服器主機板支援CXL 2.0規格和E3.S介面，可直接連接這些模組，擴充伺服器的記憶體容量及頻寬。

雲達科技總經理楊麒令表示，這份協議將加速雲達在自家最新的QuantaGrid伺服器上，採用三星CMM-D記憶體模組的腳步，且將有機會為整個產業帶來幫助。

三星電子新事業規劃團隊副總裁 Jangseok Choi表示，做為CXL聯盟董事會成員，一直和其他成員密切合作，包括全球資料中心、伺服器業者、晶片業者等生態系夥伴，和CXL軟體公司及學術界，與雲達在CXL 2.0的夥伴關係就是絕佳例子，透過雙方合作，加速生態系採用CXL記憶體解決方案的腳步。

雲達科技提供完整的伺服器和解決方案，為多樣化的資料中心工作負載提供最佳性能與關鍵算力，也透過與生態系夥伴合作，催生不同產業的各種AI、HPC及邊緣運算應用案例。