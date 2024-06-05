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CNBC：台廠耐能繼續搶攻AI商機 推邊緣GPT伺服器

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
耐能執行長劉峻誠。聯合報系資料照
耐能執行長劉峻誠。聯合報系資料照

人工智慧（AI）熱潮狂燒，輝達（Nvidia）和超微（AMD）近來都推出新的AI晶片。獲得高通（Qualcomm）及鴻海集團支持的台廠耐能（Kneron），也揭露下世代AI晶片，能讓企業無須透過雲端服務業者，就能運作AI程式，以保障數據隱私。

CNBC報導，耐能5日發布，第二代邊緣GPT伺服器「KNEO 330」。GPT為生成式預訓練轉換器的縮寫，意思是用龐大數據訓練的AI演算法，能夠產生文字和圖像，OpenAI的ChatGPT是實例之一。

現今許多想使用生成式AI功能與應用程式（app）的公司，必須仰賴微軟和亞馬遜等提供的雲端服務。耐能認為，業者不會永遠想靠雲端大廠來滿足AI需求。

KNEO 330瞄準的公司，想在自家廠區運作AI應用程式，而非依靠大型雲端廠商。耐能執行長劉峻誠說，在大型高科技公司、醫療中心、金融機構，發現強大的市場需求，這些企業注重隱私，不想把資料上傳到OpenAI。

劉峻誠相信，業者可能不想把資料交給第三方業者，以便使用AI工具。公司若採用耐能科技，能使用企業內部的伺服器，打造自家的AI應用程式。

耐能5日並推出KL830處理器，這款晶片可讓個人電腦（PC）無須聯網，就能運作AI程式，以強化數據隱私。

AI 晶片 雲端服務

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