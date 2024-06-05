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世界先進與 NXP 新加坡合資設12吋廠 董座保證未來股息不降低

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower SemiconductorManufacturing Company (VSMC)合資公司並將興建12吋新廠，2024年下半年開始興建首座晶圓廠，2027年開始量產，投資人關注該專案大手筆投資是否影響世界先進配息，對此世界先進董事長暨策略長方略說，未來現金股息政策不會降低。

世界先進預定對去年獲利配息4.5元並將於6月14日召開股東常會。投資人詢問世界先進現金股息政策，2025-2027年是否維持4.5元水準？方略回應，這是目標沒問題，世界先進也沒有處分八吋晶圓廠設備計畫且對新廠營運有足夠信心。

外界關注新加坡政府補助，方略說，公司和合作夥伴NXP本身在新加坡都已有大的營運設施，過去和新加坡官方有好的合作，至於補助措施此時不方便回答。

方略也提到，新廠開工前已規劃產能2027年開出2029年達月產能5.5萬片 目前為止已經有遠超過一半產能被客戶預訂，按照既定已來的規劃與客戶需求來設定產能建置速度，應該約2027-2029年可滿載生產，同時估計該廠月產能3萬片出頭可達損益平衡。

世界先進 新加坡

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