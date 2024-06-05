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世界先進與 NXP 新加坡12吋合資新廠 2024年資本支出暫未變

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower SemiconductorManufacturing Company (VSMC)合資公司並將興建12吋新廠，2024年下半年開始興建首座晶圓廠，2027年開始量產，該首座晶圓廠投資金額約為78億美元，其中世界出資約31億美元，回應外界關注今年資本支出變化，世界先進指出，該專案投資尚待審核，部分現金支出為預付工程與設備款仍待後續時間明朗，目前資本支出不變，若後續變化會在法說會報告。

世界先進先前一次法說會上提到2024年資本支出為38億元，全年折舊87億元，在宣布新加坡新廠投資後，外界關注資本支出是否會拉升。

世界先進指出，該專案投資尚待審核，部分現金支出為預付工程與設備款仍待後續時間明朗並在法說會報告，對全年折舊不會有太大變動。

世界先進計畫該廠專案投資包含注資合資公司24億美元，加上7億美元長期產能保證金，合計31億美元。世界先進提到，將會從自有資金支應與客戶長約保證金支應，並評估在台灣低利環境下銀行聯貸借款，維持健康財務結構評估現增。

世界先進

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