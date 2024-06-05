世界先進NXP新加坡12吋合資新廠 評估現增籌資

世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower SemiconductorManufacturing Company (VSMC)合資公司並將興建12吋新廠，2024年下半年開始興建首座晶圓廠，2027年開始量產，世界先進並提到該廠投資從自有資金支應與客戶長約保證金，在台灣低利環境下銀行聯貸借款，且在維持健康財務結構下評估現增。

據說明，首座晶圓廠投資金額約為78億美元，世界先進公司將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權。

世界先進公司和恩智浦半導體另承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。該晶圓廠將由世界先進公司營運。世界投7億美元，其餘則為NXP出資。

按照雙方計畫，世界先進公司實際將注資24億美元，加上7億美元長期產能保證金，合計世界出資約31億美元。

世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭提到，相關投資會從自有資金支應與客戶長約保證金，在台灣低利環境下銀行聯貸借款，維持健康財務結構評估現增，2024-2026年在建置期間，快的話2026年底到位，折舊費用較大估計2026開始，新廠設備折舊約十年攤提。

黃惠蘭也說，帳上現金380億元左右，仍有自有現金可支應，客戶長約也可挹注至專案。銀行聯貸或是現金增資也是考慮，都尚待董事會討論不方便透漏太多細節。外界關注現增折價可能的比率，世界初估約10%左右，但實際細節仍待董事會決定。