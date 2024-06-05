快訊

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

父母務農出身窮鄉、自存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

世界先進NXP新加坡合資設12吋新廠 過半產能已先被包下

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower SemiconductorManufacturing Company (VSMC)合資公司並將興建12吋新廠，2024年下半年開始興建首座晶圓廠，2027年開始量產，而在實際量產前，世界先進董事長暨策略長方略說，該廠產能遠超過一半以上已取得客戶長期使用承諾。

方略提到，過去一直受到各界關注的12吋廠投資歷經審慎評估考量後終於可高興對外報告。世界先進展現能力且在供應鏈佔據有利地位，由於技術轉移來自全球領先的半導體廠台積電（2330）並預計2027年起世界可替該廠提供8吋至12吋產能。

方略也說，感謝恩智浦與主要股東重要客戶支持，相信是多方共贏的決定。

外資分析師關注新廠報價，方略說，公司提供價值服務，12吋廠提供的價值，已看見該新廠過半產能都已獲得客戶承諾，報價方面不方便多說細節，但合約都已有涵蓋到。

依據新聞稿說明，首座晶圓廠投資金額約為78億美元，世界先進公司將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權。

世界先進提到，和恩智浦半導體合資公司將於獲得相關監管機關之核准後，於2024年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計於2027年開始量產。2029年，該晶圓廠月產能預計將達5.5萬片十二吋晶圓，創造約1,500個工作機會。同時，在首座晶圓廠成功量產後，合作雙方將考慮建造第二座晶圓廠。

依據說明，首座晶圓廠投資金額約為78億美元，世界先進公司將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權；世界先進公司和恩智浦半導體另承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。該晶圓廠將由世界先進公司營運。世界投7億美元其餘NXP負擔。

世界先進 晶圓廠

延伸閱讀

黃循財時代來臨 他要如何讓「新加坡夢」翻新頁？

人工智慧勢不可擋！桃市府、星國AI小組交流提2隱憂

新加坡城市高峰會 高雄分享市港合一智慧治理

京鼎、崇越 瞄準偏價外

相關新聞

爸媽務農出身窮鄉、自己存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰陸續現身展開行程，連宴客菜色、價位都引發話...

影／爭取超微研發中心 議員憂不要被高雄搶走 黃偉哲回應了

美國AI晶片大廠超微（AMD）將斥資逾50億元在台灣設立研發中心，傳出台南、高雄均積極爭取超微落腳，台南市議員杜素吟在議...

2廠不夠！魏哲家曝：台積電正考慮在日本設第3座晶圓廠

NHK報導，台積電新任董事長魏哲家透露，正考慮在日本增設第三座晶圓廠。

攻減碳商機！友達攜手宏碁打造碳中和筆電 採用100%綠電製造面板

友達（2409） 5日宣布以自建太陽能與綠電轉供模式，推出全球首款100%綠電製造的面板，攜手宏碁（2353）打造Asp...

AI 產業備受關注 吳誠文證實「接觸過輝達、超微高層」

國科會、數發部5日赴立法院報告人工智慧（AI）推動現況與未來方向，會中立委問到近期輝達（NVIDIA）宣布再投資台灣，是...

輝達北市設廠首選北士科？ 議員點內科「這原因」更有吸引力

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前提到將在台設置千人規模的研發中心，並表示「台北、高雄、台南都會是選項」。台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。