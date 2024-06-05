世界先進NXP新加坡合資設12吋新廠 過半產能已先被包下

晶圓代工廠世界先進（5347）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）5日宣布計畫於新加坡共同成立VisionPower SemiconductorManufacturing Company (VSMC)合資公司並將興建12吋新廠，2024年下半年開始興建首座晶圓廠，2027年開始量產，而在實際量產前，世界先進董事長暨策略長方略說，該廠產能遠超過一半以上已取得客戶長期使用承諾。

方略提到，過去一直受到各界關注的12吋廠投資歷經審慎評估考量後終於可高興對外報告。世界先進展現能力且在供應鏈佔據有利地位，由於技術轉移來自全球領先的半導體廠台積電（2330）並預計2027年起世界可替該廠提供8吋至12吋產能。

方略也說，感謝恩智浦與主要股東重要客戶支持，相信是多方共贏的決定。

外資分析師關注新廠報價，方略說，公司提供價值服務，12吋廠提供的價值，已看見該新廠過半產能都已獲得客戶承諾，報價方面不方便多說細節，但合約都已有涵蓋到。

依據新聞稿說明，首座晶圓廠投資金額約為78億美元，世界先進公司將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權。

世界先進提到，和恩智浦半導體合資公司將於獲得相關監管機關之核准後，於2024年下半年開始興建首座晶圓廠，並預計於2027年開始量產。2029年，該晶圓廠月產能預計將達5.5萬片十二吋晶圓，創造約1,500個工作機會。同時，在首座晶圓廠成功量產後，合作雙方將考慮建造第二座晶圓廠。

依據說明，首座晶圓廠投資金額約為78億美元，世界先進公司將注資24億美元，並持有60%股權，恩智浦半導體將注資16億美元，持有40%股權；世界先進公司和恩智浦半導體另承諾投入共19億美元的長期產能保證金及使用費，剩餘資金（包括借款）將由其他單位提供。該晶圓廠將由世界先進公司營運。世界投7億美元其餘NXP負擔。