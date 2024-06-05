美超微、日月光、中華系統整合 打造首座新一代水冷散熱技術資料中心

AI人工智慧與高效能運算的篷勃發展帶來追求效能與高耗能的兩難挑戰，為落實政府ESG節能減碳政策，美超微（Supermicro）、日月光半導體、中華系統整合，今日宣布攜手在高雄打造全台首座新一代水冷散熱技術的資料中心。

日月光半導體表示，作為美超微在台灣的首個水冷散熱技術合作夥伴，在中華系統整合的布建下，將新一代美超微水冷AI伺服器及節能技術導入日月光資料中心，並加速日月光半導體透過 AI人工智慧技術優化研發與生產流程，提供更好的客戶服務與達成節能減碳成果。

美超微業務發展資深副總裁廖益賢表示，美超微是根基立足於台灣的全球公司，此次與日月光半導體、中華系統整合攜手導入美超微在台首座新一代水冷散熱資料中心，希望能夠帶動產業更廣泛運用最新的水冷節能技術，助力資料中心減少最高40％的整體能耗，降低資料中心用電量與總體持有成本，推動綠色運算與節能減碳，並助力AI產業發展。

日月光半導體副總經理李政傑指出，日月光半導體長期致力於實踐ESG政策，導入水冷技術不僅提升散熱效率，降低能源消耗，同時也減少對環境的影響，有效降低日月光資料中心至少20%以上能耗，幫助我們在現代化機房滿足PUE（電力使用效能）小於1.2指標，進而達成2030淨零目標。

中華系統整合董事長吳明德分享，中華系統整合綜整ICT應用＋能源管理＋機房維運之技術與經驗，搭配合作夥伴商的高速運算伺服器主機及最先進水冷散熱解決方案，在本案提供了異質整合解決方案，為客戶解決高耗能問題及達成PUE效能指標提供一個創新且高效的方案。

日月光資料中心此次導入的美超微的伺服器與水冷散熱解決方案，超微伺服器結合模組化設計，可依客戶需求來滿足對伺服器主機需求，可為客戶提供客製化與靈活性，並簡化伺服器的部署和維護的解決方案；水冷散熱解決方案提供涵蓋散熱板、冷卻分配單元（CDU）、冷卻分配分流管（CDM）以及整座冷卻塔等的機櫃層級解決方案，幫助日月光資料中心溫度降低80%、用電效率省下80%，整體總耗能降低10%。