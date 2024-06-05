COMPUTEX展 耐能推出最新款邊緣AI伺服器

總部位於美國聖地牙哥的人工智慧公司耐能今天於COMPUTEX 2024上宣布推出最新的邊緣AI伺服器及一款內置耐能AI晶片的PC設備。

KNEO 330是耐能最新且第二款端側GPT伺服器。首款產品KNEO 300於2023年推出，已經在製造業、金融服務和大學教育領域擁有企業客戶，包括史丹佛大學和加州大學洛杉磯分校。

KNEO 330擁有48 TOPS的AI計算能力，最多可支持8個併發連接，支持LLM和Stable Diffusion。在較低的硬體條件下，其RAG精度與雲端解決方案相當。KNEO 330大幅降低了小型企業的整體AI成本，降幅可達30%-40%。

與大多數雲解決方案相比，KNEO 330實現了更簡單的集成和分層許可權管理，極大地提高了隱私和安全性。其全面的功能包括多模態GPT的離線版本。

耐能智慧股份有限公司創辦人兼執行長劉峻誠表示：「AI近期蓬勃發展，強大的AI模型的發展速度超出了許多專家的預期。平衡AI的道德倫理與盈利驅動是AI真正的挑戰。諸如訓練AI模型所需的電力和數據以及AI幻覺的潛在問題等擔憂都是現實問題。我們相信我們的產品是解決當前GPT ESG和能耗問題的關鍵」。

除了 KNEO 330，耐能還推出搭載第三代 NPU 晶片 KL830的 PC設備。AI PC的時代已經來臨，根據IDC報告，銷量預計將從2024年的5000萬臺增長到2027年的超過1.67億臺，占整體個人電腦市場的60%以上。同時，Gartner機構預測，2024年全球AI個人電腦和AI智慧手機的出貨量將達到2.95億臺，比2023年的2900萬臺增長十倍多。

KL830強大的功能和低廉的成本使得低成本AI PC成為可能，將為更廣泛的消費者群體帶來AI的普及和應用。KL830提供高達10eTOPS@8bit的綜合計算能力(CCP)，峰值功耗僅為 2W。這款NPU將使個性化GPT成為現實。

當耐能的NPU與領先的GPU配合使用時，可將能耗降低30%，有效延長產品使用壽命。這展示了NPU在高性能但價格親民的電競PC領域的未來潛力。

該款晶片已經準備用於AIoT設備，KL830晶片使得定點能保持與浮點精度一致。KL830也可通過USB AI加速棒使用，使得任何設備，無論是寬頻路由器、物聯網攝像頭還是傳統電腦，都可以成為邊緣AI設備。它提供了10eTOPS的計算能力，並支持許多相對低參數的大型語言模型。

專為開發者設計的KNEO平臺是一個易於使用的Edge GPT開放平臺。耐能通過其編譯器和「Hugging Face」鏈接，為用戶提供了友好的AI生成內容模型部署方式，用戶可根據需求切換不同的Edge GPT。

耐能的Edge GPT服務（EGaaS）由開發平臺、管理平臺和Edge GPT庫組成。Edge GPT即服務（EGaaS）使設備能夠在本地處理數據，實現即時決策，無需依賴互聯網或雲伺服器。這種方法有效提高了速度，同時支持多模態功能，並增強了隱私和安全性。耐能全面的企業級邊緣GPT解決方案可以根據每個企業的需求進行定製，為各種定製化場景訓練和部署大型語言模型（LLM）。