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科技盛宴COMPUTEX電腦展 微星推出X870主機板等多項新品

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
微星在2024 COMPUTEX電腦展上推出X870主機板等多項新品。圖／微星提供
微星在2024 COMPUTEX電腦展上推出X870主機板等多項新品。圖／微星提供

一年一度的科技盛宴2024 COMPUTEX電腦展已經到來，作為知名主機板硬體品牌，MSI微星（2377）在本次電腦展上推出了多款新品。全新PC生態系統:EZ DIY、記憶體全新解決方案、Thunderbolt 4。

AMD將於2024 COMPUTEX發表Ryzen 9000全新系列處理器，MSI X870主機板將全數支援Ryzen 9000全新系列處理器，並搭載MSI 全新DIY設計:升級的免螺絲M.2 散熱鎧甲與EZ M.2 Clip II，將讓玩家更輕鬆拆裝M.2 SSD。此外，玩家在乎的 PCIe插槽，也導入全新EZ PCIe Release，只需一根手指即可輕鬆拆卸龐大顯卡。MSI X870主機板另一項彩蛋設計，則是全新EZ天線，無需費力旋轉，僅需一隻手即可輕鬆插拔Wi-Fi天線。

此次展中，MSI 與儲存大廠金士頓合作推出CAMM2創新記憶體解決方案，並首次運用在Z790 PROJECT ZERO PLUS主機板。CAMM2模組背面使用高密集介面，將模組整合進薄型直立式插槽中。在主機板上，CAMM2支援每個模組雙通道，減少相容性問題。此外，每個模組支援高達128GB的容量，提供出色的容量和性能，並實現更好的超頻效果，為尋求極限性能的愛好者提供全新挑戰。

Thunderbolt 4象徵著連接新時代的來臨，超極速傳輸、一次連接多設備共享動態頻寬，大幅提升工作效率。 對專業的攝影師而言，可以更不費力地編輯高解析度圖像，透過Thunderbolt 4 Type-C 即可將檔案更快完整備份到外部硬碟上。加上Thunderbolt 4傳送速度高達 40Gbps，即使處理大型多媒體檔案也能確保無延遲。 除了專業應用外， Thunderbolt Share 軟體也將扮演重要角色，並首次在展中亮相。想像一下，只需輕輕一點即可將電腦連接到HUB上，瞬間將應用擴展到更多埠和週邊設備上。 使用 Thunderbolt Share，傳輸多媒體檔變得高效且快速。

隨著數位和人工智慧時代的來臨，微星宣佈將在COMPUTEX上發佈首次亮相 DigiME，這是一款尖端的虛擬直播軟體。由合作夥伴Red Pill Lab與微星共同開發的DigiME可無縫融入新的直播環境，為用戶帶來身臨其境的體驗。

通過AI演算法進行動作捕捉和語音辨識，DigiME讓虛擬角色更栩栩如生，即時模仿用戶的動作和口型。這項創新技術可檢測用戶的骨骼位置，使他們能夠與選擇的虛擬角色進行動態互動。DigiME操作簡單且功能多樣，可輕鬆與Twitch、YouTube、Google Meet、Zoom和Teams等流行的直播和通信平臺無縫接軌。有了DigiME，用戶將開啟前所未有的直播體驗之旅。

微星

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