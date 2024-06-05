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AI 帶來新工業革命！精英電腦攜手廣運 COMPUTEX 秀AM應用方案

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

全球知名主機板、迷你電腦、筆記型電腦領導品牌精英電腦（2331）於COMPUTEX 2024台北國際電腦展盛大展出智慧製造解決方案，攜手自動化大廠廣運電子展示以LIVA X5A 無風扇迷你電腦為主打造的智慧無人巡檢車（AMR）解決方案；呼應NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳看好機器人產業應用前景，移動式AI機器人亦將是精英集團未來布局重心。

輝達創辦人黃仁勳2日展前演說中，預告AI將帶來全新工業革命，IT產值將從3兆美元變成能服務達100兆美元的產業，變成製造智慧的產業，而其中機器人產業前景無限，移動機器人將成為數量龐大的應用之一，精英集團早已積極布局智慧機器人產業，除旗下工業電腦子公司精強供應巨大智慧物流中心硬體設備，精英無風扇BoxPC也打入智慧工廠無人尋檢車應用，以電腦運算技術優勢切入機器人市場，提供高效率又節省成本的解決方案。

具有 AI 偵測功能X5A無風扇 Box PC，適用於無人巡檢車應用。全新ECS X5A AI無風扇Box PC內嵌Nvidia Jetson AGX Orin32GB 系統模組，提供高達200 AI算力(TOPS)，可讓無人巡檢車AMR能夠在實際場景中進行訓練並擷取及分析應用場域的即時影像，並提升巡檢車的佈建效率。具體能力包括地圖建置和更新、任務安排和排序、避障、人工智慧影像識別和警告，以及儀表監控和狀態記錄。

ECS X5A AI無風扇Box PC內建LPDDR5 32GB、64GB eMMC、M.2 2280 256GB PCI-E NVMe Gen-4x4 SSD、4個Gigabit 乙太網路埠和Wi-Fi 6和支援5G行動網路連線的Nano SIM卡。相較於其他Box PC，X5A的解決方案採用節能低功耗設計，有效延長無人巡檢車電池壽命約50%，大幅節省場域巡檢車的安裝成本，非常適合大數據中心、機房、物流倉庫、工廠等室內環境。

AI Computex 廣達 機器人

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