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聯發科NeuroPilot SDK強化輝達整合性 進攻 AI 邊緣市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

聯發科（2454）5日於COMPUTEX 2024宣布，將NVIDIA TAO工具套件整合聯發科NeuroPilot SDK軟體開發套件，運用於邊緣AI（Edge AI）推論晶片開發。此次整合將為開發者提供無縫接軌的體驗，以利其運用聯發科晶片開發各式各樣擁有邊緣AI（含生成式AI）效能的物聯網應用裝置。

聯發科物聯網事業部總經理王鎮國表示，將NVIDIA TAO整合進聯發科技NeuroPilot，有助實現人工智慧普及願景，驅動新一波AI裝置與體驗。透過這些更多的資源，與聯發科技Genio產品線，開發者能輕鬆設計出極具獨特性及競爭力的邊緣AI產品。

NVIDIA機器人與邊緣運算副總裁Deepu Talla表示，生成式AI正大幅提升電腦視覺在智慧物聯網與邊緣運算上的精準度。NVIDIA TAO和聯發科技NeuroPilot SDK結合，能將最先進、強勁的AI視覺模型導入數以十億計的物聯網裝置中。

聯發科技晶片每年驅動約二十億連網裝置，聯發科技邊緣運算產品組合極大化邊緣AI應用上的效能，同時確保其運作效率，整合聯發科技業界領先的多媒體及通訊連網技術，產品從高階、中階到入門晶片，賦能品牌廠為不同價位的消費者提供非凡的AI體驗。

聯發科技NeuroPilot軟體開發套件與NVIDIA TAO的整合，讓開發者在聯發科技全系列晶片上，透過方便使用的介面及效能優化能力，推動各類裝置上的視覺AI（Vision AI）應用。

NVIDIA TAO工具套件擁有上百種經過預訓練的模型及工具，釋放客製化視覺AI潛力到各種解決方案及使用場景。它將AI模型調整（tuning）的過程自動化，降低開發時間和複雜度，即使開發者沒有深厚的AI專業知識，也能快速將產品推向市場。

AI NVIDIA 聯發科

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