蕭美琴盼持續深化淨零經濟發展潛能 開創未來綠色市場

副總統蕭美琴5日指出，近期許多媒體聚焦的台灣護國神山－半導體產業，也能與減碳相關的資通訊應用技術結合，整合堅強的傳統產業供應鏈，投入綠能設備製造、電網智慧管理、低碳智慧生產、智慧生活應用等領域的技術與服務模式開發，讓台灣成為全球淨零解方提供者，開創未來的綠色市場。

蕭美琴今日上午出席「2024富邦永續大未來論壇」時指出，在永續轉型道路上，每個人都是關鍵力量。她致詞時先是感謝富邦集團及台大風險中心長期對公共政策的關注，藉由產官學界多元背景的意見交換，每年舉辦大規模並具有前瞻性的論壇，激發出許多對未來的想像，凝聚台灣社會對永續發展的共識，讓臺灣與世界的發展緊密連結，具備更好的彈性與應變能力。

蕭美琴指出，台灣產業如何將永續發展理念納入經營決策中，並在淨零、數位雙轉型的浪潮下繼續站穩腳步，相信是未來臺灣在國際競爭中，持續占有一席關鍵之地的主要因素。極端氣候確實影響了全世界，也讓世界各國都必須因應挑戰，做出改變，台灣當然也不例外。賴總統在520就職演說中，重申推動第2次能源轉型的決心，以發展多元綠能、智慧電網、強化電網韌性為主軸，在維持穩定供電的前提下，繼續增強能源自主性。同時，也要降低能源系統碳排放，並滿足產業綠色供應鏈要求的綠電。

蕭美琴表示，今年論壇主題是「綠色金融與永續轉型」，這不但是目前世界各國非常關注的議題，也是現在政府投入大量資源的政策。為了深化淨零經濟發展潛能，政府透過跨部會協調機制，擴大研議永續經濟活動的指引、明確定義涵蓋範圍，期盼能從金融機構的投資、融資，引導資金進入具有發展潛能的低碳或零碳新技術，帶動產業轉型達到永續，進而串聯整體產業供應鏈，協力推動臺灣達成淨零目標。

蕭美琴指出，大家所關注的綠色金融，未來政府也會持續積極推動，包括精進相關法規制度、公私協力及發展更多元的商品服務；積極培育金融人才，協助數位轉型，完善資安防護，並加強金融韌性，成為金融安全的堅實後盾。同時，政府也會與金融業攜手合作，共同促進中小企業的綠色轉型和包容成長。這些都是國際間設定的ESG目標，更是臺灣不可置身事外的重要工作。

蕭美琴說，近期許多媒體聚焦的台灣護國神山－半導體產業，也能與減碳相關的資通訊應用技術結合，整合堅強的傳統產業供應鏈，投入綠能設備製造、電網智慧管理、低碳智慧生產、智慧生活應用等領域的技術與服務模式開發，讓台灣成為全球淨零解方提供者，開創未來的綠色市場。

蕭美琴提到，今天研討會也適逢台灣一年一度的電腦展，現在世界對科技進展，不論是AI或硬體生產面，都將焦點放在台灣。這幾天，她也與大家一樣關注台灣未來如何在世界科技發展中持續占有關鍵的一席之地，以及所該扮演的角色。

蕭美琴說，這幾天也聽到令人振奮的新科技及想像，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演講中提及一些過去無法想像的概念，例如應用AI創造地球的數位孿生（Digital Twin），讓我們對未來環境變遷趨勢能有更多掌握，同時也透過科技及政策導入，影響甚至減緩氣候變遷對人類生活帶來的衝擊。台灣在全球科技供應鏈中扮演重要角色，更需要金融界來做淨零轉型及科技發展的重要後盾。

蕭美琴指出，永續大未來論壇已舉辦多年，將社會及產官學界資源整合，現在更是台灣與世界連結的關鍵時刻，相信在永續轉型的道路上，每一個人都是關鍵的力量。雖然轉型的過程是辛苦的，尤其對台灣的傳統產業而言，但台灣身為全球供應鏈的關鍵角色，產官學也都有責任、能力及義務投入，我們必須提早準備、超前布局，用台灣的科技優勢，搶得產業永續發展的先機。