電腦展世界矚目 施振榮呼籲推動發放「全民 AI 學習券」

COMPUTEX台北國際電腦展刻正在台灣舉辦，全球科技業巨擘齊聚台灣，讓台灣受到世界矚目。宏碁（2353）集團創辦人施振榮呼籲，政府應加速推動發放「全民AI學習券」，讓台灣成為AI之島，將對台灣未來發展影響深遠。

施振榮5日表示，因COMPUTEX的緣故，近日包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、美超微創辦人梁見後等AI巨擘齊來台灣，引起全民高度矚目，也顯現未來AI將成為科技與產業發展的大趨勢。

面對AI時代來臨，施振榮特別提出呼籲，為加速推動個人及產業導入AI的相關應用，針對個人方面，政府應該啟動發放「全民AI學習券」以消除AI落差。

施振榮表示，針對年滿18歲者發放定額的AI學習券，一生一次，可用於消費AI課程，並由大專院校、社團法人及財團法人擔任課程訓練單位，為各年紀、各行各業提供各種AI課程，以加速推動AI知識及應用的普及化。

至於針對產業推動AI應用方面，他也建議政府提供企業在AI項目的投資抵減鼓勵，如同在80年代針對推動自動化設備（含運算力設備）與研發提供投資抵減。

施振榮說，現在正是台灣發展AI的關鍵時刻，全民也都認同，因此行政部門與立法部門應儘快形成共識成為優先法案，推動發展AI的具體執行計畫，投入預算，讓台灣加速發展成為「AI之島」，這屬於國家重要的無形軟體建設，比硬體建設的影響更為長遠。

他進一步表示，如果針對18歲以上者發放1,000元額度的AI學習券為例，再加上自付額加碼，未來幾年將形成好幾百億元的AI社會教育巿場規模，各行各業與各年齡層的人都可投入AI學習，也可讓台灣成為AI應用大國。

施振榮指出，台灣應該在現有的基礎上，由巿場需求來帶動軟體研發，包括AI學習券的平台、教師手冊與AI教材、網路教學等等，都需要進一步開發，同時還可借重各地大專院校的師資投入。

施振榮在1989年提出「科技島」，對日後台灣科技產業的發展影響宏遠。2016年他再次提出台灣新願景要以成為世界的「創新矽島」（Si-nnovation）為定位，打造台灣成為東方矽文明（Si-vilization）的發祥地，東方矽文明的創新應用將是下一波帶動台灣未來的經濟發展與產業轉型。

施振榮表示，80年代資策會藉由舉辦「資訊週」到後來的「資訊月」展覽，成功帶動了台灣IT的應用與產業發展。而大陸在網際網路的趨勢下，由於人口多，電子支付及許多應用方案也全球領先。台灣未來如何借重民主自由與教育普及的基礎條件，做為台灣發展AI的策略十分重要。

他指出，依據媒體報導，國際數據公司「IDC」在今年5月9日發布的「2024亞太區人工智慧(AI)成熟度報告」指出，新加坡人工智慧發展成熟度超越日本、澳洲、韓國、印度、台灣、馬來西亞及印尼等經濟體。因此，未來在各個領域發展AI應用，不僅提升工作效率與生活品質，還可提升產業競爭力，讓台灣成為東方矽文明的全球典範。