「世界環境日」三星以創新科技助力永續生活

全球消費性電子領導品牌台灣三星電子，致力將環境永續的理念植入企業營運的每個環節，從產品設計、製程到使用終端皆努力降低對環境的衝擊，藉各項舉措加速實現永續發展目標。

台灣三星表示，以家電產品為例，BESPOKE設計品味系列多款冰箱及洗衣機，分別榮獲節能標章、一級能源效率和金級省水標章的肯定，並同時搭載AI Energy Mode（AI 智慧節能模式），讓消費者從日常體現綠色生活。