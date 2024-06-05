「世界環境日」三星以創新科技助力永續生活
全球消費性電子領導品牌台灣三星電子，致力將環境永續的理念植入企業營運的每個環節，從產品設計、製程到使用終端皆努力降低對環境的衝擊，藉各項舉措加速實現永續發展目標。
台灣三星表示，以家電產品為例，BESPOKE設計品味系列多款冰箱及洗衣機，分別榮獲節能標章、一級能源效率和金級省水標章的肯定，並同時搭載AI Energy Mode（AI 智慧節能模式），讓消費者從日常體現綠色生活。
行動裝置如Galaxy S24旗艦系列，以再生塑料及100%再生紙包裝，為地球減輕負擔；輔以完善的舊機回收計畫，讓產品在整個生命週期落實環保。迎接即將到來高用電耗能的夏季，台灣三星盼以自身永續舉措為環境的可持續發展貢獻心力。
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