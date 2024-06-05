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「世界環境日」三星以創新科技助力永續生活

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
BESPOKE設計品味系列洗衣機榮獲金級省水標章，其搭載的AI智慧洗衣功能，能自動偵測衣物量、髒污程度，提供最佳洗程，省水同時省洗劑。台灣三星／提供
BESPOKE設計品味系列洗衣機榮獲金級省水標章，其搭載的AI智慧洗衣功能，能自動偵測衣物量、髒污程度，提供最佳洗程，省水同時省洗劑。台灣三星／提供

全球消費性電子領導品牌台灣三星電子，致力將環境永續的理念植入企業營運的每個環節，從產品設計、製程到使用終端皆努力降低對環境的衝擊，藉各項舉措加速實現永續發展目標。

台灣三星表示，以家電產品為例，BESPOKE設計品味系列多款冰箱及洗衣機，分別榮獲節能標章、一級能源效率和金級省水標章的肯定，並同時搭載AI Energy Mode（AI 智慧節能模式），讓消費者從日常體現綠色生活。

行動裝置如Galaxy S24旗艦系列，以再生塑料及100%再生紙包裝，為地球減輕負擔；輔以完善的舊機回收計畫，讓產品在整個生命週期落實環保。迎接即將到來高用電耗能的夏季，台灣三星盼以自身永續舉措為環境的可持續發展貢獻心力。

三星將再生材料融入旗下所有行動產品的目標，包括Galaxy智慧型手機、平板、PC及穿戴裝置。台灣三星／提供
三星將再生材料融入旗下所有行動產品的目標，包括Galaxy智慧型手機、平板、PC及穿戴裝置。台灣三星／提供

三星電子 消費

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