爸媽務農出身窮鄉、自己存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

台北國際電腦展（COMPUTEX）4日登場，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰陸續現身展開行程，連宴客菜色、價位都能引發話題。作家顏擇雅表示，這幾天社群快被黃仁勳、蘇姿丰新聞洗版，但她最關注的人是美超微（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後，並分享梁見後的出身背景以及創業奮鬥史，直呼他的故事比黃蘇二人勵志多了。

顏擇雅在粉專貼文表示，黃仁勳和蘇姿丰的成功原因多少和「投對娘胎」有關，有母親是台灣望族後代，有父親是高級知識份子，梁見後則出身人口外流嚴重的嘉義鄉村，家中父母務農，7個小孩從小就要幫忙農事。他沒念高中，先念嘉義高工再念台北工專，就讀台灣工業技術學院也是半工半讀，資助弟妹學費，並努力賺錢省吃儉用存下赴美國求學費用，一直到26歲才去美國讀書，「赴美不到十年，英文還很破（我媽講的）就創辦了美超微」。

不過，梁見後赴美國創業並不是一帆風順，美超微是在金融海嘯前不久上市，「時間再糟不過了」，當時股價最慘跌到3.63，如今股價則是771。

顏擇雅表示，媒體都有強調梁見後成功原因是「兄弟同心，其利斷金」，但她認為兄弟會那麼團結，是父母沒能力給子女受良好教育，因此兄姐很早就知道自己必須成為弟妹的好榜樣，也必須幫忙把弟妹帶大，「雖然這樣的家物質匱乏，生活辛苦，卻格外團結」。

顏擇雅也說道，媒體報導梁見後是一名要求很高的老闆，但老闆要求高，在台灣環境並不稀奇，更何況他是苦過來的鄉下小孩，但重點在於梁見後身為老闆，要管幾千名美國員工，公司管理、企業文化或許有什麼特別之處，「媒體不是都寫說台積電的美國工程師不願加班嗎？也許媒體可以請教梁見後一下，他是怎麼管理美國工程師的，我相信對台積電會很有參考價值」。