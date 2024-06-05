工研院科技產業經營高階人才培訓開跑 邀集科技業泰斗傳承心法

面對全球動盪多變的時代，企業領導人該如何掌握創新技術應用先機，打造新世代競爭力？工研院開設第11期「科技產業經營高階主管研習班」，邀請和碩聯合科技董事長童子賢、佳世達集團董事長陳其宏、臺中榮民總醫院院長陳適安、清華大學榮譽講座教授史欽泰等產業領導者與專家傳授經營心法，強化企業韌性，期待能促動世代交流，跨域激盪研發應用新商機，培養臺灣新世代企業家在快速變動局勢下運籌帷幄的決策力。

工研院產業學院執行長周怡君表示，工研院不僅扮演前瞻科技研發的關鍵角色，更為臺灣科技管理人才培育的重要機構。「科技產業經營高階主管研習班」課程自2015年設立以來，每年以產業界關注、高度需求的主題，為企業領導者們提供經營解方，本課程不但獲企業領袖、講師及學員高度肯定，更是產業界跨領域高階主管友好交流、促進合作商機的絕佳平台，目前已培訓近290位學員，有6成學員皆為副總級以上的管理階層，結訓學員多晉升成為企業之國內外部門核心領導階層，以全球視角、創新思維，帶領企業再創高峰。

這次課程內容重點涵蓋CEO思維、CEO前瞻到CEO治理與策略三大主軸，以AI人工智慧為核心，聚焦資通訊、智慧醫療、淨零永續到半導體之科技應用，力邀國內各領域具高度影響力之專家及企業家，傳授策略布局與經營管理心法，帶領學員鏈結人脈，強化競爭優勢，幫助企業高階主管洞悉國際局勢、掌握科技脈動，鍛鍊商業決策思維。