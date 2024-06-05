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訊連 AI Magic Designer 登場 攜英特爾登電腦展搶單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
訊連推出首款利用邊緣運算技術的生成式AI功能AI Magic Designer。記者吳康瑋／攝影
訊連推出首款利用邊緣運算技術的生成式AI功能AI Magic Designer。記者吳康瑋／攝影

軟體大廠訊連（5203）宣布，推出首款利用邊緣運算技術的生成式AI功能「AI Magic Designer」，這項工具將能迅速根據簡單的文本提示，大量生成符合商業用戶需求的行銷內容，包含從圖片、文字到模板等元素。AI Magic Designer將為行銷與創意工作者提供無限可能的行銷解決方案，大幅節省素材創作時間，且該功能將整合至旗下AI電商與數位行銷工具Promeo中，用戶可在單一平台輕鬆創建行銷內容，無需依賴多種軟體與工具，從而顯著提升工作效率。

隨著台北電腦展正式登場，訊連與英特爾也於展位實際展示Promeo及威力導演365（PowerDirector 365）。這項合作利用了Intel Core Ultra強大的處理器效能，展現了邊緣運算技術在生成式AI領域的潛力，並實現了硬體設備能在不連網的情況下保障資訊保密不外流。訊連第一事業群總經理林昭宏表示，此次參展將實際展示雙方在「硬體無聯網的情況下，也能實現最佳的AI性能」。

林昭宏指出，其中Promeo的AI Magic Designer除了充分利用AI PC的邊緣運算能力，也為特別在乎商業機密的企業用戶提供相對保密的地端解決方案。雙方的合作將持續提供更多創新的生成式AI應用，在AI PC浪潮中為廣大用戶提供更多升級換機的動力。首款利用邊緣運算技術的電商與數位行銷工具Promeo – AI Magic Designer。此外，訊連也同步推出最新版本的威力導演365（PowerDirector 365），帶來一系列令人矚目的更新和優化。

訊連指出，此次更新的一大亮點是對Intel OpenVINO toolkit的支援進行了顯著優化，讓用戶能在節能模式和效能增強模式之間自由切換，實現高度靈活性和更高的工作效率。以威力導演365的「AI人物特效」工具為例，若使用Intel Core Ultra所搭載的神經網路單元（NPU）進行運算，相較於過去僅使用中央處理單元（CPU）相較，不僅能顯著提升效率亦能有效降低電力消耗，達到節能與效能兼顧的目標。

此外，訂閱威力導演365的用戶將能在6月13日起通過訊連的Application Manager進行更新，而新用戶則可以直接前往訊連官網進行訂閱購買，體驗最新版帶來的強大功能和諸多優勢。訊連與英特爾的攜手合作，不僅展示了AI PC邊緣運算的應用示範，也彰顯了雙方在研究和開發最佳AI軟體解決方案方面的努力。隨著Promeo AI Magic Designer的推出，訊連將以英特爾獨立軟體供應商（ISV）的身份，迎接AI PC落地應用的新世代。

訊連與英特爾合作參展。記者吳康瑋／攝影
訊連與英特爾合作參展。記者吳康瑋／攝影

AI 訊連 軟體

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