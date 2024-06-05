WSTS 上修今年全球半導體產值預測 預估年增16%

世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布最新新聞稿，上修今年全球半導體產值預測，預估年增16%，並樂觀看待2025年記憶體和邏輯產業推動產值有望持續成長12.5%，預計將連續兩年強勁成長。

WSTS發布新聞稿提到，上修2024年春季預測，預計全球半導體市場將年增長16.0%。 2024年更新後的市場估值估計為6,110億美元。這項修正反映了過去兩個季度的強勁表現，特別是在運算終端市場。

該機構估計， 2024 年預計主要有兩個積體電路類別將推動今年的成長，增幅達到兩位數：邏輯成長10.7%，記憶體成長76.8%。相反，分立元件、光電子元件、感測器和類比半導體等其他類別預計將出現個位數下降。

區域市場來看，美洲和亞太地區預計將出現顯著成長，增幅分別為25.1%和17.5%。相比之下，歐洲預計將出現 0.5%的年成長，而日本則預計將小幅年減1.1%。

2025年展望：持續穩健成長

展望2025年，WSTS預測，全球半導體市場將成長12.5%，產值估達6,870億美元，成長預計將主要由記憶體和邏輯產業推動，預計到2025 年，這兩個產業的產值將分別飆升至2,000 億美元以上，與前一年相比，記憶體成長超過25%，邏輯成長超過10 % 。預計所有其他細分市場都將有個位數成長率。

該機構分析，2025年所有地區都將繼續成長。美洲和亞太地區預計將保持兩位數的年增長。