爭取輝達設研發中心 陳其邁：高雄可提供最好服務

輝達有意在台設置研發中心，許多縣市表態爭取，新竹縣長楊文科昨天更說，輝達有主動聯繫。高雄市長陳其邁回應，高雄一定會做最好的準備，能提供最好的服務，歡迎輝達投資。

楊文科昨天在社群媒體臉書（Facebook）表示，輝達主動聯繫新竹縣政府產發處，期盼能來竹縣設廠，他對於輝達要進駐竹縣表示歡迎，也希望黃仁勳也可到竹縣參訪，將以客家美食歡迎。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪時回應此話題，他未正面回應輝達是否有與高雄聯繫，但強調「當然希望NVIDIA可以到高雄投資，當然要有很多條件來成就此事，高雄一定會做最好的準備，歡迎輝達來投資。

陳其邁也細數高雄各項優勢，他說，在高雄，清華、陽明交大、中山、高科大等頂尖大學都有非常多產學合作經驗，加上高雄亞灣有5G AIoT園區，另外大型半導體先進製程廠商，像台積電等等廠商陸續進駐高雄。

陳其邁也說，高雄近年也發展智慧電巴、智慧城市、智慧製造等3大領院，「這些都需要非常大的算力，以及整體資料、解決方案的平台，也希望能提供最好的服務給輝達選擇總部做參考。」

「我們還是以台灣共好的原則來推動」，陳其邁說，整個台灣逐漸被看見，尤其在AI領域，「我們都是台灣隊」，當然希望跟其他縣市共同發展，打造有競爭力、更強韌的完整生態系，這樣才能符合台灣AI產業的發展。

陳其邁提及，自己前幾天跟國際大廠老闆會談，該老闆說到在AI產業就是「十年寒窗沒有人知道、但一舉成名還是沒有人知道」，這就是台灣AI產業發展典型軌跡，而高雄也是認真惦惦做事，努力解決企業的問題。

陳其邁說，現在AI、半導體產業競爭非常激烈，其中最大的風險就是時間，像台積電的設廠也會面臨一樣問題，「我們就把時間壓縮到最短減低廠商風險」，不然以現在的發展速度，工廠要蓋7、8年，這樣台灣優勢就會一閃而過，高雄市政府就是盡力減低廠商風險，把行政效率拉到最高。

陳其邁也祭出高雄港帆船船席條件盼吸引輝達，他說，高雄港保留3席帆船船席給輝達，因為高科技包括AI、IC等設計領域都處於高壓狀態，可以休閒娛樂，包括帆船執照，高雄市都可以提供服務。