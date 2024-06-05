快訊

檢警依客觀證據確定死者身分 唐治平若堅持不認母將成「有名無主屍」

TANK消失樂壇10年 罹不治之症病暴瘦 揭心聲：不會好了

印度選後觀察：莫迪勝選，但號召力降低、國會席次減少

爭取輝達設研發中心 陳其邁：高雄可提供最好服務

中央社／ 高雄5日電

輝達有意在台設置研發中心，許多縣市表態爭取，新竹縣長楊文科昨天更說，輝達有主動聯繫。高雄市長陳其邁回應，高雄一定會做最好的準備，能提供最好的服務，歡迎輝達投資。

楊文科昨天在社群媒體臉書（Facebook）表示，輝達主動聯繫新竹縣政府產發處，期盼能來竹縣設廠，他對於輝達要進駐竹縣表示歡迎，也希望黃仁勳也可到竹縣參訪，將以客家美食歡迎。

陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪時回應此話題，他未正面回應輝達是否有與高雄聯繫，但強調「當然希望NVIDIA可以到高雄投資，當然要有很多條件來成就此事，高雄一定會做最好的準備，歡迎輝達來投資。

陳其邁也細數高雄各項優勢，他說，在高雄，清華、陽明交大、中山、高科大等頂尖大學都有非常多產學合作經驗，加上高雄亞灣有5G AIoT園區，另外大型半導體先進製程廠商，像台積電等等廠商陸續進駐高雄。

陳其邁也說，高雄近年也發展智慧電巴、智慧城市、智慧製造等3大領院，「這些都需要非常大的算力，以及整體資料、解決方案的平台，也希望能提供最好的服務給輝達選擇總部做參考。」

「我們還是以台灣共好的原則來推動」，陳其邁說，整個台灣逐漸被看見，尤其在AI領域，「我們都是台灣隊」，當然希望跟其他縣市共同發展，打造有競爭力、更強韌的完整生態系，這樣才能符合台灣AI產業的發展。

陳其邁提及，自己前幾天跟國際大廠老闆會談，該老闆說到在AI產業就是「十年寒窗沒有人知道、但一舉成名還是沒有人知道」，這就是台灣AI產業發展典型軌跡，而高雄也是認真惦惦做事，努力解決企業的問題。

陳其邁說，現在AI、半導體產業競爭非常激烈，其中最大的風險就是時間，像台積電的設廠也會面臨一樣問題，「我們就把時間壓縮到最短減低廠商風險」，不然以現在的發展速度，工廠要蓋7、8年，這樣台灣優勢就會一閃而過，高雄市政府就是盡力減低廠商風險，把行政效率拉到最高。

陳其邁也祭出高雄港帆船船席條件盼吸引輝達，他說，高雄港保留3席帆船船席給輝達，因為高科技包括AI、IC等設計領域都處於高壓狀態，可以休閒娛樂，包括帆船執照，高雄市都可以提供服務。

陳其邁 風險

延伸閱讀

陳其邁向黃仁勳喊話「高雄夜市也很好」 爭設研發中心

韓國瑜籲藍營暫緩推衝突法案 陳其邁表認同

苦苓不滿道路遭圍籬阻隔 嗆陳其邁：東京有這種奇觀？

王義川稱利用手機定位群眾惹議 陳其邁這麼說

相關新聞

英特爾基辛格、美超微梁見後同框逛展 2巨頭攜手拚 AI

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）5日指出，台北電腦展於昨日正式登場，旗下展位也獲大批民眾青睞，團隊...

影／爭取超微研發中心 議員憂不要被高雄搶走 黃偉哲回應了

美國AI晶片大廠超微（AMD）將斥資逾50億元在台灣設立研發中心，傳出台南、高雄均積極爭取超微落腳，台南市議員杜素吟在議...

輝達北市設廠首選北士科？ 議員點內科「這原因」更有吸引力

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前提到將在台設置千人規模的研發中心，並表示「台北、高雄、台南都會是選項」。台北市長蔣萬...

郭智輝處女秀 坦承「人生很多第一次有點緊張」

經濟部長郭智輝5日首次到立法院經濟委員會做業務報告並備詢，會前向媒體坦承「應該有點緊張吧，人生很多的第一次就是這個樣子」...

攻減碳商機！友達攜手宏碁打造碳中和筆電 採用100%綠電製造面板

友達（2409） 5日宣布以自建太陽能與綠電轉供模式，推出全球首款100%綠電製造的面板，攜手宏碁（2353）打造Asp...

AI 產業備受關注 吳誠文證實「接觸過輝達、超微高層」

國科會、數發部5日赴立法院報告人工智慧（AI）推動現況與未來方向，會中立委問到近期輝達（NVIDIA）宣布再投資台灣，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。