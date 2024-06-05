影／爭取超微研發中心 議員憂不要被高雄搶走 黃偉哲回應了

美國AI晶片大廠超微（AMD）將斥資逾50億元在台灣設立研發中心，傳出台南、高雄均積極爭取超微落腳，台南市議員杜素吟在議會質詢時要求台南市政府要全力爭取，不能輸給高雄，台南市長黃偉哲表示，在各項專業條件包括水電台南都很充分，但也要尊重當事廠商有其考量，但在台灣都是好事，在南部更好，在台南更好。

杜素吟說，有關爭取美國AI晶片大廠超微設研發中心，台南市準備好了嗎？超微執行長蘇姿丰是台南女兒，要投資50億元設研發中心，6月7日在大台南會展中心有一場半導體論壇演講，台南市準備好了嗎？一定要用心爭取，南科現在不得了，發展已勝過竹科，1年營收達到1兆五5千多萬了，請市長要加油，這是台灣的護國神山，要努力不要讓高雄搶走。

黃偉哲說，從黃仁勳到蘇姿丰，這幾天變化很大，以後還有很長的路要走，且不只輝達或超微，只要是國內外重量廠商在設廠都很期待，「只要自己的條件好，不怕別人不青睞」。

黃偉哲指出，台南水電和土地都準備好了，經過一段時間的整治後，水庫和再生水供應都是無虞的，尤其高科技廠商首重再在水、首重綠電，綠電台南是最多的，從綠能憑證、淨零碳排等，都是會受到高科技廠商青睞重大的利器。

至於6月7日在大台南會展中心半導體論壇蘇姿丰演講，黃偉哲說，當天主要是會代表台南市民歡迎她，蘇姿丰和黃仁勳在台北演講也沒有看到地方首長去，會代表市民歡迎這位台南女兒，至於會送什麼見面禮，黃偉哲說還在準備，最好是鳳梨，希望AMD業續「旺旺來」。

AI教父、輝達執行長黃仁勳4日釋出將在台灣設置第二座研發中心，還透露考慮地點有台北、台南、高雄等選項，台南市長黃偉哲也在臉書貼文台南有最完善的AI產業基礎設施，還台灣最棒的夜市在這裡，向喜愛逛夜市的黃仁勳招手。

黃偉哲說，台南科學園區在去年的營收，已經超越新竹科學園區，成為全台第一；晶片產業重鎮的台南，從設計、製造到封裝，上游到下游分工完整，感謝台積電、GOOGLE、ASML等大廠持續加碼投資台南。

科技產業最重要的綠能，低碳轉型、打造企業永續競爭力，也是我們一直前進的目標，至2023年止，備案容量已達4.1GW，全國第一；也是全國第一個制定「低碳城市自治條例」的城市。

今年底仁德再生水廠完工後，與永康、仁德每日更可提供6.3萬噸的再生水供南科園區使用，有效舒緩先進製程用水問題。科技產業的背後，民生經濟當然也不缺席，台南人倒背如流的「大大武花大武花」，最棒的夜市，歡迎您。

黃偉哲進一步說明，市府團隊已陸續完成永康、安平兩座再生水廠興建，而仁德再生水廠預計於2024年完成，共計有3座再生水廠提供高科技廠商作為製程用水。

目前安平及永康再生水廠每日可供應4.55萬噸再生水給南科園區廠商使用，預計2024年可擴增到6.3萬噸再生水，後續配合中央政策將於2026年達到9萬噸再生水。

此外，台積電自建再生水廠每日可供應2萬噸再生水，未來每日可供應11萬噸再生水，滿足台南產業需求穩定經濟發展，也提升水資源的循環利用。