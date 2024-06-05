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AI 產業備受關注 吳誠文證實「接觸過輝達、超微高層」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國科會、數發部5日赴立法院報告人工智慧（AI）推動現況與未來方向，會中立委問到近期輝達（NVIDIA）宣布再投資台灣，是否有跟輝達接觸，對此國科會主委吳誠文表示，國科會都有接觸過包括輝達、超微等在台主要主管，相關在台詳細執行方案，國科會也都了解。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文、數位發展部列席，就「人工智慧（AI）推動現況與未來方向」進行專題報告，並備質詢。

民進黨籍立委陳培瑜詢問是否有與輝達執行長黃仁勳碰面。吳回應，因為黃仁勳是在鎂光燈下、所有人都在追求的明星，所以目前還沒有機會與他會面。不過吳誠文也透露，國科會都有接觸過包括輝達、超微等在台主要主管，相關在台詳細執行方案，國科會也都了解。

吳誠文進一步表示，輝達已宣布要再投資台灣，甚至可能會捐贈一部分的算力給學術界，國科會將積極公平地協助、支持輝達與學術界所有學校介接、合作，藉由輝達未來再建設的更多算力，協助台灣科研發展。

陳培瑜指出，算力即國力，國科會是否已經盤點各部會所需量能，若要引導民間投資是由經濟部負責，那國科會這邊要如何協助學術端。

吳誠文表示，國科會現正統籌科技預算的編列，會以整體政府部門投資算力來計算，並引導民間投資，同時，人力也很重要，這部分會結合教育部等部會推動；再者，學術研究成果一定要結合到產業才有辦法落地，國科會將資助經濟部編列相關預算協助產業接收研究成果，應用、拓展到各行各業，並主動發起跨部會的合作。

陳培瑜也提出，要求國科會針對未來算力，盤點產業的不同需求，確保國家資源投入建立的算力資源，優先使用在AI學術研究與產業發展，並定期以系統性、科學化方式，調查產業需求，作為算力資源擴建依據，且要避免公部門投資的算力資源，變成變相補貼業者轉賣獲利。吳誠文並允諾2個月提出相關規劃報告。

此外，黃仁勳日前在台灣大學演講過程中秀出台灣地圖，列出和輝達有合作關係的40家台股公司，還有16+1所大學，引起一番討論。其中，南台科大也在黃仁勳所列出之大學列表內，身兼南台科大校長的吳誠文也表示「自己感到十分光榮。」

南台科大 輝達

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