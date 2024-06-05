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輝達北市設廠首選北士科？ 議員點內科「這原因」更有吸引力

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
在台北國際電腦展上，黃仁勳宣布持續加碼投資台灣，甚至設立新研發中心，台北市長蔣萬安今表示，第一時間就已成立府級專案小組和輝達聯繫，也願親自向黃仁勳說明北市優勢。記者曾吉松／攝影
在台北國際電腦展上，黃仁勳宣布持續加碼投資台灣，甚至設立新研發中心，台北市長蔣萬安今表示，第一時間就已成立府級專案小組和輝達聯繫，也願親自向黃仁勳說明北市優勢。記者曾吉松／攝影

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前提到將在台設置千人規模的研發中心，並表示「台北、高雄、台南都會是選項」。台北市長蔣萬安今天也說，第一時間就已成立府級專案小組和輝達聯繫，也願親自向黃仁勳說明北市優勢。產發局昨也說可提供北士科2000坪T12基地。前台積電工程師、議員曾獻瑩建議，可以選在交通便里內科，較有吸引力，市府應積極爭取。

黃仁勳昨天曝光設廠需求後，各縣市皆表達濃厚意願，蔣萬安昨在議會總質詢也證實，請產發局來聯繫。產發局長陳俊安也表示，若有進一步動作，會以市有地優先考量，成本低、取得容易快速，例如北士科就有T3、T4與T12，產權由北市府掌握，若輝達有需求可快速提供。

議員曾獻瑩認為，中央可能會希望輝達到南部發展，尤其是台南，然而輝達應該以最有利於其AI技術發展的地區為優先考量，而北部地區在這方面更具優勢，北市府應全力以赴，展現出吸引輝達決心和行動力。這不僅有助於台北市的科技創新，更能提升整體產業競爭力。

曾獻瑩也點出，輝達設立研發中心的絕佳地點應選在內湖，他呼籲，蔣萬安應大力爭取輝達到交通便利內科園區設立研發中心，並提供相關土地和誘因。他強調，台北市作為國際化都市，才能吸引輝達、留住人才。

蔣萬安 輝達 黃仁勳

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