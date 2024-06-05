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細數4優勢 張善政再喊話輝達：有機會到桃園看看

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
輝達執行長黃仁勳昨表示將在台投資研發中心，桃園市長張善政（中）今持續喊話，盼輝達有機會能到桃園看看。記者朱冠諭／攝影
輝達執行長黃仁勳昨表示將在台投資研發中心，桃園市長張善政（中）今持續喊話，盼輝達有機會能到桃園看看。記者朱冠諭／攝影

輝達執行長黃仁勳昨表示將在台投資研發中心，並點名台北、台南、高雄都會是選項。桃園市長張善政今天持續喊話，強調桃園是世界上AI伺服器最大的生產基地，更能匯聚北北桃竹生活圈的優秀大學生，成為研發基地的人才基礎，盼輝達有機會能到桃園看看，他非常有信心。

張善政今天在市政會議前受訪表示，黃仁勳這次回台參加Computex掀起一陣旋風，發現黃講的內容一一回應當年他的老闆施振榮所言。

張善政說，他在國科會擔任高速電腦中心主任時，一套超級電腦要好幾億，施振榮曾說，有一天超級電腦會變成以個人電腦或半導體為處理基礎的設備及產業，果不其然若干年過去了，施振榮的話應驗了，輝達就是這樣的範例。

張善政表示，這次輝達要在台灣設立研發中心，桃園其實有非常好的基礎，譬如鴻海、廣達等大廠都在桃園，桃園是世界上最大的AI伺服器生產基地。

此外，台北、新北、桃園到新竹大生活圈裡有很多大學，桃園位居台北跟新竹中間，最有利的條件就是能將台北、新北、桃園到新竹所有大學的優秀學生匯集在中間點，變成未來輝達研發基地的人才基礎，相對的跟所有大學的人才互動也會非常密集。

張善政也提到桃園是物流重鎮，目前輝達已進駐遠雄自貿區港區，會是台灣人工智慧伺服器出口的一個匯集點，桃園也有很多土地正在標售，包括青埔會展中心旁的土地。

「我們希望輝達的人，不管是台灣或是美國總部，有機會能到桃園來看一看，」張善政強調，桃園不論主客觀環境，都會是最吸引輝達落腳的地方，「我們對於爭取輝達的研發中心或是Design Center到桃園設置是樂觀以待，我們非常有信心。」

張善政 施振榮 輝達

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