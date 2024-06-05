快訊

國會改革大戰後藍綠白厭戰氣氛濃 花東三法有望暫緩？

要專業還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

輝達：AI工廠是重要基礎建設 與台灣夥伴一起打造

中央社／ 台北5日電

台北國際電腦展持續登場，輝達（NVIDIA）解決方案架構和工程副總裁韓密爾頓（Marc Hamilton）演講表示，AI工廠是重要基礎建設，輝達AI工廠超級晶片平台由台積電製造，AI工廠核心GB200 NVL72高階伺服器，也由台灣供應鏈夥伴一起打造。

台北國際電腦展（COMPUTEX）今天上午舉行生成式AI新賽局論壇，韓密爾頓受邀出席演講，他表示，輝達的企業文化是「喜歡做不喜歡說」，用簡潔有力的詞句說明團隊正在作哪些事。

談到AI工廠，韓密爾頓提到，幾個月前某天，他收到執行長黃仁勳的電郵，黃仁勳期許自身團隊正在進行IBTG的重要工作，IBTG意指「打造基礎建設、訓練後向前行」（Infra Build Train Go），韓密爾頓說，AI工廠是AI產業的重要基礎建設。

韓密爾頓表示，AI工廠不只是整合多顆繪圖處理器（GPU），而是打造整體工廠，這需要完備的生態系與夥伴一起合作，AI工廠透過訓練各種AI模型，藉此運作AI模組，讓AI應用奔放前行。

他說，AI工廠不僅只是一般的資料中心或是雲端中心，而是AI運算中心，這不是GPU或是GPU為核心的伺服器組合而已，AI工廠是端到端的解決方案。

談到合作夥伴，韓密爾頓表示，輝達的AI超級晶片平台Blackwell，由晶圓代工廠台積電製造，輝達與台積電密切合作，相關晶片應用在AI工廠，加速業者應用效能和獲利能力。他也指出，輝達高階GB200NVL72伺服器，也是由台灣供應鏈夥伴一起合作。

韓密爾頓指出，輝達不僅打造和銷售AI工廠解決方案，輝達自己也使用AI工廠，他說，輝達早在2016年就打造首座AI工廠方案，在這8年期間，輝達已經在AI工廠領域大幅學習成長，相關經驗也提供給輝達客戶和本身的工程團隊參考運用。

AI 台積電 輝達

延伸閱讀

AI教父黃仁勳名號疑成騙人旗幟 警方示警小心詐團投資詐騙

美超微推綠色運算 梁見後：將拿下15%新資料中心市占

9縣市招手輝達蔣萬安點5優勢 口袋名單邀黃仁勳吃美食

影／黃仁勳肯定台灣人才創造AI發展 鄭英耀：人才培育接軌國際

相關新聞

英特爾基辛格、美超微梁見後同框逛展 2巨頭攜手拚 AI

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）5日指出，台北電腦展於昨日正式登場，旗下展位也獲大批民眾青睞，團隊...

輝達北市設廠首選北士科？ 議員點內科「這原因」更有吸引力

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前提到將在台設置千人規模的研發中心，並表示「台北、高雄、台南都會是選項」。台北市長蔣萬...

郭智輝處女秀 坦承「人生很多第一次有點緊張」

經濟部長郭智輝5日首次到立法院經濟委員會做業務報告並備詢，會前向媒體坦承「應該有點緊張吧，人生很多的第一次就是這個樣子」...

輝達黃仁勳在台募千名工程師 誰有機會？ 網友熱議

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受媒體訪問時表示，台灣的生態系獨一無二，輝達未來5年，將在台再招聘1000名工程師...

AI借東風／台灣為何重要？2關鍵讓黃仁勳、蘇姿丰、基辛格爭相致敬台積

6月4日的台灣，同時有台北國際電腦展與「護國神山」台積股東會。「AI教父」輝達創辦人黃仁勳、「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格，即使遠在80多公里外的台北南港，仍對著新竹的台積電，不斷強調他們對台積的倚重與關係密切。 但究竟為何，台灣會突然重要到讓黃仁勳、蘇姿丰、基辛格三位半導體大咖遠道而來？甚至無懼地緣政治緊張情勢升溫、甚至中共日前的軍演？ COMPUTEX主辦單位外貿協會董事長黃志芳說，在面對AI大爆炸之際，台灣是關鍵國家。

細數4優勢 張善政再喊話輝達：有機會到桃園看看

輝達執行長黃仁勳昨表示將在台投資研發中心，並點名台北、台南、高雄都會是選項。桃園市長張善政今天持續喊話，強調桃園是世界上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。