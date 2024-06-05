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富邦永續論壇 副總統蕭美琴致詞暢談「護國神山」與黃仁勳

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
副總統蕭美琴5日蒞臨「富邦永續大未來論壇」致詞。 記者陳美君／攝影
副總統蕭美琴5日蒞臨「富邦永續大未來論壇」致詞。 記者陳美君／攝影

副總統蕭美琴5日在「富邦永續大未來論壇」致詞時提及，近期媒體聚焦在「護國神山」台積電半導體產業上，而這個產業也和減碳相關的資通訊應用技術結合，整合堅強的傳統產業供應鏈投入綠能設備製造、電網智慧管理、低碳生活智慧生活應用等領域的技術與服務模式開發。

蕭美琴表示，台灣正在舉辦每年一度非常重要的電腦展，讓世界對科技進展，不論是AI或是硬體生產面的焦點都放在台灣，「相信這幾天大家和我一樣，都在關注台灣未來持續在世界科技發展當中所占有關鍵的一席之地，以及該扮演的角色。」

蕭美琴指出，在這幾天的研討中聽到一些令人振奮的新的科技跟想像，輝達執行長黃仁勳的演講中提到一些過去無法想像的概念，例如，用AI來創造一個地球的數位孿生（digital twin），讓我們對未來環境變遷的趨勢能有更多掌握，同時也能透過科技和政策的導入，來影響甚至減緩氣候變遷對人類生活帶來的衝擊。

蕭美琴表示，台灣已在全球科技供應鏈中扮演重要角色，更需要金融界來作為淨零轉型及科技發展最重要的後盾，在永續轉型的道路上，每個人都是關鍵的力量，雖然轉型的過程往往是辛苦的，尤其是對台灣的傳統產業而言。但台灣身為全球供應鏈的關鍵角色，必須提早做準備、產官學都有責任，也有義務投入，我們必須超前布局，用科技的優勢搶得產業永續發展的先機；台灣未來要更努力推動永續轉型，期待在大家共同努力與攜手合作下，為全球打造綠色永續的未來。

富邦5日攜手臺灣大學風險社會與政策研究中心舉辦「富邦永續大未來論壇」，以「產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差」為主題，呼應「永續金融」架構，檢視金融機構與其影響之企業與產業，在面對環境、社會與治理（Environment, Social, and Governance, ESG）各面向的全球挑戰與整體社會影響。

傳統產業 富邦 蕭美琴

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