美超微推綠色運算 梁見後：將拿下15%新資料中心市占

人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後今天發表主題演講，邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳站台，黃仁勳再度化身超級業務員，大力稱讚Supermicro產品，同為台灣出身的兩人更在台上用國語、台語和英語3聲道聊天，展現好交情。

Supermicro提供全機櫃及資料中心層級解決方案，營運範圍已由美國加州聖荷西總部擴展至全球，在亞洲和歐洲均設有製造暨營運中心，全球員工總數超過4000名。梁見後日前透露，在台灣擴充是首選，希望新園區短期內拍板定案。

梁見後在今天演講中指出，AI迅速且大幅改變世界，Supermicro與輝達合作，成為AI系統的領先供應商之一，如果採用更節能的系統，「綠色運算（greencomputing）可以免費，並且有大紅利」。

他說，Supermicro的直接液冷（DLC）解決方案過去30年市占率不到1%，現在成本已經與氣冷方案相同，而且更節能，開始有更多廠商採用，每個月可出貨約1000台液冷機櫃，目標未來一年內拿下15%的新資料中心市占率。

梁見後說，Supermicro馬來西亞廠預計今年第4季上線，每月產能可達5000台機櫃。

演講進行22分鐘後，梁見後邀請黃仁勳上台，黃仁勳打趣說，來的路上他在車上睡著了，現在有點不清醒，但他隨後強調，「現在是很重要時刻，因為正開始新的運算時代。」

黃仁勳笑稱，「我們家是green computer，剛剛你講green computing，我以為是在講我。」

當梁見後介紹舞台上的液冷伺服器機櫃時，黃仁勳用台語直說「好漂亮」，化身超級業務員，稱讚液冷解決方案可以大幅降低資料中心成本，旁邊的梁見後也搭話「我會跟你買更多」。

接著兩人又切換成台語介紹其他產品，黃仁勳透露，他們平常聊天時，有時候講國語，有時講台語，但最後還是講英語比較順。黃仁勳上台約20分鐘後，從後台直接離開，並未接受媒體採訪。