AI驅動伺服器管理晶片需求 信驊衝4065元創天價

6月4日的台灣，同時有台北國際電腦展與「護國神山」台積股東會。「AI教父」輝達創辦人黃仁勳、「半導體女王」AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格，即使遠在80多公里外的台北南港，仍對著新竹的台積電，不斷強調他們對台積的倚重與關係密切。 但究竟為何，台灣會突然重要到讓黃仁勳、蘇姿丰、基辛格三位半導體大咖遠道而來？甚至無懼地緣政治緊張情勢升溫、甚至中共日前的軍演？ COMPUTEX主辦單位外貿協會董事長黃志芳說，在面對AI大爆炸之際，台灣是關鍵國家。

2024-06-05 11:58