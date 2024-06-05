輝達第2座超級電腦中心研發中心、總部落腳何處？經長郭智輝說話了

輝達執行長黃仁勳日前表態將在台灣設立第2個類似類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心或是第2個研發中心，並還要找蓋總部的地點，不過地點還未確定。對此，經濟部長郭智輝5日表示，輝達來台投資經濟部非常歡迎，但輝達新投資項目未跟經濟部討論。輝達落腳何處由輝達決定，不論落腳何處，經濟部都會全力協助。

稍候，來自高雄綠委林岱樺質詢郭智輝，輝達是否落腳高雄，郭智輝僅回答，會在委員希望的地方。緊接著，藍委鄭正鈐質詢郭智輝，你是不是暗示輝達總部、算力中心或是研發中心是落腳在高雄？郭智輝說，「沒有聽到輝達說那裡，但我感覺是高雄。」

針對輝達要設第2個電腦中心或研發中心、設總部等新投資地點，郭智輝說，經濟部沒有建議地點，由輝達自己選擇。截至目前止，輝達也未跟經濟部討論；媒體詢問，是不是考量供電問題？郭智輝回答，在他看來，有沒有充足人才很重要，跟電不是最有關。

對於AI用電成長快速，郭智輝說，穩供是第一要務，盤點至今用電量是足夠，惟2025至2028年是AI應用爆發期，目前只能推論未來用電，現經濟部跟台電來推估，並檢驗可供多少電，若不足就要蓋新的電廠，也希望國人支持蓋新電廠。