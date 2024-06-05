輝達將在台設第2座研發中心 經長：全力支持外商投資

經濟部長郭智輝今天首次赴立法院經濟委員會接受質詢，外界關切輝達將在台設置第2座研發中心，郭智輝表示非常歡迎，但尚未收到新投資案具體消息，將持續支持外商投資，地方、人才都是業者選址的重要考量。

郭智輝今天上午出席立法院經委會報告業務概況，媒體會前關切輝達（NVIDIA）將在台設置第2座研發中心。他表示，非常歡迎輝達來台投資，但新投資案尚未與經濟部聯絡，將持續全力支持外商來台投資。

輝達有意在台設置研發中心與第2個類似Taipei-1的人工智慧AI超級電腦中心，許多縣市表態爭取，媒體詢問是否建議輝達設址地點。郭智輝表示目前沒有建議，輝達應會自行選擇合適地點，地方、人才都非常重要，也是業者選址的重點考量。

AI浪潮提升產業用電量，供電議題備受關注。郭智輝表示，穩定供電是第一要務，目前盤點電力足夠；2025年至2028年是AI爆發期，目前正和台電推估電量使用和供給，若有不足之處，會蓋新的電廠，也需要各界支持新電廠設置。

媒體問及前中央研究院長李遠哲表態支持核電廠延役，郭智輝回應，尊重社會各界的指教，會參考建議，作為未來施政的參考。

至於首次赴經委會質詢心得為何，郭智輝說，「應該有點緊張，人生有很多第一次」。