快訊

MLB／5.5億竊案落幕！水原一平認罪恐關33年 大谷翔平發聲嘆：解脫了

唐治平欠債百萬生活落魄 被爆吃霸王餐企圖「以物易物」

鼻酸！竹市2勇消告別式今舉行 同袍齊聚、學童留言送別

友通發表AI車載與人機介面方案 攻商用車市場

中央社／ 台北5日電

工業電腦廠友通今天發表支援人工智慧（AI）深度學習的車載系統VC500-CMS-MXM，以及低功耗的車用人機介面VP101-M8M，以因應未來的商用車市場需求。

市調機構MarketsandMarkets報告指出，隨著先進自動駕駛的需求增加，即時車輛通訊與AI運算的發展，將持續帶動車載電腦系統的成長，預計市場規模將從2020年的5.65億美元（約新台幣184億元），成長到2025年的9.8億美元（約新台幣320億元），年複合成長率（CAGR）達11.6%，尤其以商用車市場為主要成長動力。

友通總經理蘇家弘透過新聞稿表示，最新上市的車載系統和車用人機介面適用於智慧交通運輸領域，包括車隊管理、監控、自動駕駛等應用，並遵循全球交通運輸標準。

友通推出的10.1吋VP101-M8M車用人機介面觸控平板電腦，已獲得多家國內外電動巴士業者採用，除了物流業、商業載客車隊外，也可應用於救援工作，例如消防車、救護車等功能性車輛。

友通 新台幣 車市

延伸閱讀

極氪攻自駕 獲關鍵測試牌照 與賓士、比亞迪等競爭

廣運揪團 攻智慧物流

佳世達七大類應用亮相

GIS-KY參加德國自動駕駛展 大秀科技肌肉

相關新聞

英特爾基辛格、美超微梁見後同框逛展 2巨頭攜手拚 AI

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）5日指出，台北電腦展於昨日正式登場，旗下展位也獲大批民眾青睞，團隊...

郭智輝：務實寬估AI電力需求 若不足籲支持蓋新電廠

經濟部長郭智輝5日首次到立法院經濟委員會做業務報告並備詢，會前向媒體坦承「應該有點緊張吧，人生很多的第一次就是這個樣子」...

沐曦及燧原科技等提交降級晶片設計 以保留台積電為其生產

路透社報導，一些中國人工智慧晶片公司現正設計功能較弱的處理器，以保留由台積電生產的權限，四位知情人士表示，生產面臨美國制...

AI 普及催動龐大商機！ 童子賢：浪潮將宛如 AI 民主化

AI商機帶來運算龐大需求，科技廠商競相投入資源掌握AI伺服器商機。和碩（4938）董事長童子賢表示，隨著科技突破使得AI...

友通最新邊緣 AI 車載解決方案 瞄準商用車市場

據《Markets and Markets》報告指出，隨著先進自動駕駛的需求增加，即時車輛通訊與AI運算的發展將持續帶動...

IC設計股「有出息」 回測近3年殖利率步步高完勝大型股

台新投信表示，市場對IC設計股的既定印象一向為業績動能強勁的「成長股」，但事實上，IC設計股不僅是高成長、高獲利族群代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。