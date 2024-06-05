英特爾基辛格、美超微梁見後同框逛展 2巨頭攜手拚 AI

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）5日指出，台北電腦展於昨日正式登場，旗下展位也獲大批民眾青睞，團隊很高興首日就有好彩頭，而合作夥伴英特爾也由執行長基辛格做代表，現身展位，與美超微執行長梁見後進行會面，兩家公司正在合作開發創新的人工智慧解決方案，並推動技術的發展。

美超微宣布，推出旗下最新的 X14 伺服器產品組合，該產品組合針對最新的具有高效核心（E 核心）的英特爾6700 系列處理器進行了最佳化，且加碼透露，團隊未來將支援具有 P 核心的 Intel Xeon 6900 系列處理器，這將是提高每核心工作負載效能的最佳選擇。

美超微於6月4日至6月7日在台北南港展覽館揭曉旗下多款AI產品，並於現場大秀各種新亮點，包括：X14 AI、機架式、多節點和邊緣伺服器等產品，而此次針對 E 核心 6700 系列處理器做了許多優化，將帶動整體效能最佳化，公司指出，E 核心專為實現最高每瓦性能而設計，每個核心只有一個線程，並針對工作負載進行了優化。

對此，公司指出，這些工作負載受益於顯著提高能源效率的核心，可以使用更少的功耗同時運行更多並發實例。這次加碼宣布支援具有 P 核心的 Intel Xeon 6900 系列處理器的消息、也吸引各界關注，對此，公司也強調，「這將是提高每核心工作負載效能的最佳選擇！」而展場上也將以上新品全數實機展示，相當驚人。