AI 普及催動龐大商機！ 童子賢：浪潮將宛如 AI 民主化

AI商機帶來運算龐大需求，科技廠商競相投入資源掌握AI伺服器商機。和碩（4938）董事長童子賢表示，隨著科技突破使得AI即將普及，帶來產業革新的契機，也重新改寫許多商業面貌，這波AI從少數擴散到多數的過程宛如AI民主化，將威力驚人無堅不摧。

近期ChatGPT的流行與AI PC產品的推出，是第一次讓消費者親近AI的具體產品，童子賢指出，這打破了AI神秘面紗，帶動AI的普及。正面效應是帶來龐大的硬體需求，包含AI晶片、伺服器與AI PC，也帶動軟體革新，包括Copilot與Omniverse推陳出新。

而側面效應是即將改寫服務業的定義，更會帶來新商業面貌。童子賢表示，不管軟體、硬體、服務，在未來幾年都會有蓬勃的AI商機。他比擬就像20年前網路科技的普及，如今網路已滲透到所有產品與服務之中，從汽車駕駛有網路影子，到數位點餐送餐服務、網路觀劇、網路音樂、網路新聞，都是基於網路才能運作的新興服務業。

童子賢預期AI也將滲透到所有商品與服務，他認為AI將重新定義產品與服務的面貌，也改變辦公室、研究室的效率。

童子賢認為ChatGPT的流行與AI PC產品的推出，是創造AI 親民精神的第一波。他解釋，AI看起來不再是神秘高不可攀的領域，不再是超大型機構甚至軍方的專利。因此未來幾年消費者將逐漸發現手中數位裝置有所改變，手邊的筆電與手機都開始會帶有AI概念。

AI手機可以離開網路（離線）自己做即時語言翻譯，AI筆電會自動繪圖製表、產生動畫，也能搜集情報整理資料，做出報表。而更複雜需要更龐大算力的工作比如複雜的建築著色，或機械模擬、長時間影片圖形影像聲音的解析與產生，或是商業決策的分析、工廠配置的動畫模擬分析，都可以拋給AI伺服器，雲端會幫你解答問題。

AI神秘的運算能力在2024年開始逐漸散播到數位產品的消費者手上，不能不說是「AI的民主精神隱然形成」，童子賢如此形容。

然而，上述龐大商機仍正在醞釀形成，因此童子賢說「天下至大、市場至廣，AI非單一廠家所能獨享，所能獨行。」因此預期還會陸續誕生許多AI型態新創公司，這些公司將基於AI而誕生新的服務。

為何AI的普及如此的重要呢？童子賢表示「哲學家曾經談過，數大就是美。」他進一步表示「網路搭配智慧手機、個人電腦普及至庶民都能夠使用科技產品，因此影響力像水珠瀉地一樣浸潤濕透，最後涓滴成流匯總的威力也形成浪潮而無堅不摧。」

過去數十年數位產品的普及，正是從小水珠到涓滴成流而結合起來形成汪洋大海的過程。童子賢舉筆電與個人電腦為例，一年商機在2,000億美元以上，智慧手機一年商機在6,000億美元以上。這麼龐大的商機足以支應細膩而深入的研發，使得產品與服務更好用，童子賢認為，手機與筆電等科技產品都需求半導體，因此也支持了半導體一年6,000億美元的產值。

童子賢說，如果智慧手機沒有誕生，市場停留在2007年以前黑莓機那一類產品的狀態，那只有股票經紀人會使用黑莓機。因為不夠普及，因此市場會只有智慧手機的1/100倍，產業規模也只會有數十億美元，那麼現在智慧手機加網路的百花盛開現象，那些價值數千億美元的產業很難誕生。

而過往網路與智慧手機、筆電的普及，使得網路平台服務非常興旺。比如全球電子商務銷售總額已達到6兆美元，而調研機構Statista研究顯示2023年全球數位支付市場規模為9.4兆美元。而Spotify與Netflix應運而起，迪士尼這種典型元老企業也必須儘速開闢數位廣播頻道，以跟上潮流，從而改寫影音娛樂產業的面貌。這一切都是從「庶民親近數位科技」而普及所產生的效果，「數大就是美的威力十分驚人」童子賢說。

網路普及了，龐大商機帶來夠大的營收，也帶動深度而細膩的研究與行銷。童子賢形容AI未來的威力不會小於網路，相關直接、間接的商機一定會有上兆美元，或許會比上兆美元更大上許多，如輝達創辦人黃仁勳也預期AI創造產值將上看100兆美元。

一旦龐大的商機誕生，將驅動軟體、硬體、半導體、服務業進步極快，將為產業帶來「如蓮花化身一般脫胎換骨」的機會，童子賢認為，AI因此將重新定義使用到數位技術與網路技術的所有產品與所有服務，而且是給予正面能量的，賦予智慧能力的去改變與強化產品與服務。

他預期AI的普及將滲透且在下列的領域發揮威力：保險金融、零售購物、資料分析、股市投資、辦公效率、交通運輸、醫療用藥、科學研究、教育學習、影音娛樂、工廠規劃、美術設計、警政安全，甚至AI設計出的無人機、無人艦、人型與動物型態的戰場機械，也將影響到國家安全與國防軍事實力，「算力即國力」並非虛言，AI即將是國家競爭力的代名詞。