友通最新邊緣 AI 車載解決方案 瞄準商用車市場

據《Markets and Markets》報告指出，隨著先進自動駕駛的需求增加，即時車輛通訊與AI運算的發展將持續帶動車載電腦系統的成長，預計市場規模將從2020年的5.65億美元成長到2025年的9.8億美元，年複合成長率（CAGR）達11.6%，尤其以商用車市場為主要成長動力，佳世達（2352）集團旗下工業電腦大廠友通（2397）5日宣布推出最新車載解決方案，發表支援AI深度學習的車載系統VC500-CMS-MXM，以及低功耗高可靠的司機人機介面VP101-M8M，以因應未來的商用車市場需求。

友通總經理蘇家弘表示，最新上市的車載系統和車用人機介面適用於智慧交通運輸領域中，可望為車隊管理、監控、自動駕駛等應用提供出色表現。友通的車載解決方案通過嚴格認證，符合公共運輸安全標準，並遵循全球交通運輸的標準。

最新車載系統VC500-CMS-MXM旨在實現邊緣AI，搭載第10代Intel Xeon/Core/Pentium/Celeron處理器和適用於處理影像的MXM GPU模組，可輕鬆執行高階運算任務。同時也具備高頻寬的連接埠連接攝影機接收海量影像資料，如支援4個可鎖固的M12或RJ45 型式的802.11af PoE埠或2個高速的10G SFP+埠，能夠被無縫整合到各種車聯網環境中，並支援M.2 B key 3042/3052 5G-NR模組和雙SIM卡功能，具備節費與不斷線通訊功能。

而內建的OOB遠端網路管理模組（OOB remote network management module）能夠進行遠端操作與軟體更新，進而節省維護成本，以應對汽車任務、採礦作業和商業物流的複雜需求。

針對智慧運輸市場中車輛管理和智慧座艙應用，友通推出10.1吋VP101-M8M車用人機介面（HMI）觸控平板電腦，採用NXP i.MX8M處理器，具有低功耗和卓越的車載運算能力，同時支援Linux和安卓作業系統。其擁有1200尼特（nits）高亮度螢幕，在明亮的陽光環境下依然可精準操作，提高了使用者的體驗和安全性，駕駛員能夠透過過人機互動界面，即時獲取車輛狀態、路況、乘客需求等資訊，輕鬆掌握行車狀況。

VP101-M8M同時搭配六軸感測器（IMU），結合佳世達集團設計的智慧車輛管理系統，有助於車輛管理員精準管理駕駛行為，急煞車和衝擊偵測等功能。目前已獲得多家國內外電動巴士業者的採用。除了物流業、商業載客車隊外，也可以應用於救援工作如消防車、救護車等功能性車輛。

VP101-M8M HMI是一款高可靠度產品，適用於各種嚴苛的行車環境。突出的環境適應能力使VP101-M8M能夠在-20°C至70°C的環境下穩定運作。VP101-M8M同時具有寬壓（9-36V）及IP65前面板防護等級設計，並採用先進的電源保護管理解決方案，具有電源點火控制功能，可保護相關裝置和車輛電子設備免於無預警電源波動影響，確保在道路崎嶇環境中運作不中斷。VP101-M8M通過多項防震以及防撞測試，以及E-Mark(R10)等多項重要車載產品認證，符合國際標準，品質和可靠性有所保證。