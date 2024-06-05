沐曦及燧原科技等提交降級晶片設計 以保留台積電為其生產

路透社報導，一些中國人工智慧晶片公司現正設計功能較弱的處理器，以保留由台積電生產的權限，四位知情人士表示，生產面臨美國制裁。據兩位知情人士透露，中國兩家頂級人工智慧晶片公司沐曦（ MetaX） 和燧原科技 （Enflame ）於2023年底向台積電提交了降級的晶片設計，以遵守美國的限制。

報導稱，為了阻止中國軍方在人工智慧和超級運算方面取得突破，華盛頓對輝達等公司的高度複雜處理器以及晶片製造設備，實施了一系列出口管制。這些限制也阻止使用美國工具製造晶片的台積電以及其他海外晶片製造商接受訂單生產這些產品。

消息人士稱，美國去年 10 月實施的最新一輪出口管制暴露了​​中國先進晶片產能的有限性，以及中國人工智慧晶片設計公司對全球領先晶片代工製造商台積電的依賴程度。

報導稱，這些公司先前曾將其晶片宣傳為可與輝達的圖形處理單元 (GPU) 相媲美。兩位知情人士表示，總部位於上海的沐曦開發了一款名為 C280 的降級產品，並補充說，今年早些時候，該公司最先進的GPU產品C500 在中國的庫存已售罄。

沐曦由前超微的前執行官於 2020 年創立，該公司高層沒有回應路透社的置評請求。同樣總部位於上海、成立於 2018 年的燧原科技也沒有回應置評請求。這家公司曾被科技巨頭騰訊在去年注資27 億美元資金。

台積電拒絕對個別客戶發表評論，僅表示它與客戶合作以確保其遵守與其營運相關的司法管轄區。沐曦和燧原科技都是所謂的「小巨人」，報導稱，中國當局因其在關鍵領域的潛力而挑選的年輕公司，使它們有資格獲得國家支持。沐曦上個月獲得了政府資助的一個開發國產高級人工智慧訓練晶片的項目，並在中國擁有多個研發和晶圓廠項目。 燧原科技將其晶片出售給國有企業，並與多個地方政府進行專案合作。

報導稱，美國輝達執行長黃仁勳 去年 12 月估計，除了科技巨頭華為之外，中國還有大約 50 家人工智慧晶片新創公司正在尋求與輝達競爭。然而，其中一些公司直接受到美國出口限制，無法再尋找海外代工廠，這讓他們陷入了更大的生產困境。

但報導指出，中國人工智慧晶片新創公司的生產困境可能會進一步使華為受益，該公司正在中國與輝達展開競爭，此前輝達由於出口限制而不得不專門為中國市場開發較弱的晶片。

報導稱，儘管中國估計有 44 家代工廠，兩位消息人士稱，只有中芯國際該公司能夠生產大量高度先進的GPU。他們也表示，直到最近，中芯國際的這一水平產能完全是為華為保留的。

四位消息人士中的三位表示，中芯國際今年同意將有限的產能分配給受到華盛頓直接制裁並被禁止在海外生產的中國人工智慧晶片公司。其中一家公司是國家支持的寒武紀。消息人士稱，自2022年底美國因擔心其可能向中國軍方提供人工智慧晶片技術而受到限制以來，該公司一直在苦苦掙扎。