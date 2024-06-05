IC設計股「有出息」 回測近3年殖利率步步高完勝大型股

台新投信表示，市場對IC設計股的既定印象一向為業績動能強勁的「成長股」，但事實上，IC設計股不僅是高成長、高獲利族群代表，殖利率表現也同樣出色，IC設計產業獲利高，同時配息意願強。據回測資料統計，臺灣IC設計動能指數自2021年至2023年，殖利率連三年上升，且皆超越大型股(臺灣50指數)，2023年臺灣IC設計動能指數殖利率衝高至近五年新高水準6.7%，大勝大型股的4.5%，近五年平均殖利率達4.8%。預期2024年IC設計產業獲利成長力道加大，股息水準可期。台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）是國內首檔聚焦在IC設計產業的ETF，掌握一籃子IC設計優等生，讓投資人輕鬆入手高價IC設計股。

台新臺灣IC設計動能ETF基金經理人黃鈺民指出，台灣IC設計產業站在各時代的科技新產品浪潮，包含消費電子需求噴發、生成式AI商業化、電動車大行其道等，可以說是新興產業的最大受惠者。台灣IC設計產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客。小資族或社會新鮮人要投資千元的IC設計個股不容易，但透過布局00947可以一次買下一籃子優質IC設計股，參與千金行情。

黃鈺民表示，就基本面來看，AI族群仍最具題材性且有實質強勁訂單需求，另一方面，台灣出口回升、通膨可控，預測機構一致預測2024年GDP重返3%以上，企業獲利年增率重返正成長。分析師預估上市櫃公司2024年獲利將成長二位數，基本面表現強勁。台股今年以來表現強勢，加權指數頻創新高，仍有延續多頭機會，短線遇拉回皆可找買點。在操作上，IC設計族群長線成長動能相對看好，逢低可優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF，掌握中長多行情。