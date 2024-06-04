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創鑫智慧Viper生成式AI卡於台北國際電腦展亮相

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創鑫執行長劉景慈展示在台北國際電腦展亮相的生成式AI卡。圖／創鑫提供
創鑫執行長劉景慈展示在台北國際電腦展亮相的生成式AI卡。圖／創鑫提供

AI晶片大廠創鑫智慧(Neuchips)將在2024台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)推出整合RAG(Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成)與LLM(Large Language Model，大型語言模型)的端到端(end-to-end AI)解決方案，執行長劉景慈今(4)日指出，除了透過台積電7奈米製程推出生成式AI卡，創鑫智慧也正在規劃採用5奈米製程的下一代生成式AI晶片。

創鑫智慧致力研發高能效AI ASIC(特殊應用IC)，本周推出的整合RAG與LLM的端到端解決方案，可搭配企業內部既有硬體系統即可部署本地端GPT節能加速方案，可顯著降低企業導入LLM的時間與總擁有成本，該解決方案支援多種開源的中文、英文大型語言模型，包含台灣可信任生成式AI模型TAIDE，讓政府等機敏單位能擁有AI賦能優勢。

劉景慈表示，創鑫智慧採用自行研發、台積電7奈米製程製造的ASIC－Raptor生成式AI晶片(原稱N3000)，製作成能夠安裝至小型電腦或工作站的Viper生成式AI卡及整合式的LLM解決方案，也就是說，無須額外投入人力、電力、空間等成本，即可結合軟硬體合作夥伴打造企業專屬應用。

Viper生成式AI卡甚至可支援最多48GB的記憶體空間，可提供企業本地端作為向量資料庫(Vector Database)使用，於單一張生成式AI卡上有效率地完成索取資料、檢索、增強及生成等任務，端對端的運作效率是CPU的10倍以上，加上不須額外連網可離線使用的特色，無須擔心企業敏感資料外洩或是成為資安隱憂。

創鑫智慧將於2024台北國際電腦展現場，偕同合作夥伴展出最新、最完整的產品陣容，透過產品展示，可深入了解從設計、晶片，再到產品、軟體等一系列為企業應用打造的AI解決方案，可以在不需投入大量資源下升級AI。

AI 晶片

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