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延續傳統 魏哲家提接班人3要件

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電新任董事長魏哲家昨天表示，下任接班人必須具備誠信正直等三要件，他也要建立「不同層級培育接班人制度」，朝年輕化、制度化前進；此外，他會汲取台積電創辦人張忠謀的經驗，繼續創造更大的價值。

魏哲家提出接班人三個要件，首先是誠信正直，培育這點絕不妥協；第二是要尊重客戶；最後是認同公司的價值。

魏哲家說，台積電創立卅幾年以來，都延續同樣的傳統，不管是價值觀、理念、行事方式都不會改變，將繼續往前進。公司的三大原則是技術領先、卓越製造、客戶信任。他接任後也一樣，公司同時會思考不同層級的接班制度，未來會朝年輕化、制度化發展，並將招募各地人才。

對於上任後是否有新人事異動及繼承制度，魏哲家打趣說：「我才剛上任耶！現在就問這問題，這也太尷尬。」隨後才說，公司會有繼承制度，希望能推出好的制度，找好的人才進來，讓員工繼續成長、公司的經營能井井有條。

至於接任董事長前，張忠謀是否有給他任何指示或提點。魏哲家表示，張忠謀是非常傑出的人，他只是個平凡人，千萬不要拿他和張相比。魏接著說，「老實說，接任前他沒有給我任何指示。」但是魏也提到，張忠謀非常關心台積電，他當然也會和張聊天，學習張的經驗及智慧，未來還會不斷向張學習。

台積電 張忠謀 魏哲家

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