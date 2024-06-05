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基辛格：晶片禁令逼中加速研發
晶片大廠英特爾執行長基辛格昨天表示，美國對中國實施晶片禁令，必須小心找出適當平衡，以免逼迫中國加速打造自研晶片；英特爾技術在中國擁有競爭優勢，會持續出口適當產品到中國。
基辛格昨在台北國際電腦展發表主題演講，基辛格開場秀中文問候「大家好」，他表示，台灣是科技產業中心，生態系有很豐富的創新能量。
談到ＡＩ時代，基辛格說，所有的裝置將成為ＡＩ裝置，所有的企業也將成為ＡＩ企業。他並介紹英特爾代工事業，是第一個為ＡＩ時代打造的生產系統。他表示，ＡＩ將無所不在，包括ＡＩ ＰＣ、終端裝置與企業用產品，以及資料中心。
基辛格在會後記者會被問到英特爾代工事業發展，他指出，一切都已進入正軌，希望透過更具彈性和平衡的供應鏈來實現目標；台灣生態系非常傑出，這也是來參加電腦展原因。英特爾尊重生態系，但世界需要地緣上更平衡、有彈性的供應鏈，這已經開始形成。
至於英特爾嘗試將台灣建立數十年的半導體生態系複製到美國，面臨何種挑戰？他指出，自從美國政府提出晶片法案，包括德州、亞利桑那州等都宣布有半導體投資，像是三星、台積電，這現象非常正面。
針對美國晶片出口禁令，是否引起大陸加快開發晶片？基辛格說，晶片禁令就像一條魔術界線（magic line），限制太嚴格會逼迫中國加速打造自研晶片，確實要小心找出適當的平衡。
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