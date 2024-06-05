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魏哲家接棒 喊話台積會更好

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電昨天舉行股東會，台積電董事長劉德音（右）昨天主持最後一次股東會，新任董事長由魏哲家（左）接任。記者季相儒／攝影
台積電昨天舉行股東會，台積電董事長劉德音（右）昨天主持最後一次股東會，新任董事長由魏哲家（左）接任。記者季相儒／攝影

台積電董事長劉德音昨天主持任內最後一次股東會後，正式交棒給總裁魏哲家，雖然離開有些傷感，但他與新任董事長魏哲家對台積電未來成長信心十足，劉德音認為台積電還會再上層樓；魏哲家則表示，台積電不管在手機、個人電腦，甚至近期火熱的ＡＩ（人工智慧），都因技術領先取得最好的位置，前途一片光明。

台積電昨天股東常會，保全高度警戒，力求股東會順利舉行並如期完成董事改選。劉德音進場前獲得股東熱烈掌聲，魏哲家也讓他走在前頭進場。在董事改選完成後，劉德音感傷的說，「最後我要說一句話，首先我要感謝台積電經營團隊，這些人現在都坐在第一排，能在台積電六年帶領大家，是我的榮幸，相信台積電會有更高的層次」。

魏哲家在股東會後與媒體座談時，不改其幽默性格說，「平常我是拒絕這種事（指記者會），但今天坐上這個位置，推不掉了，我想以後我會和大家多多交流。」

魏哲家說，大家問他接任董事長後要做什麼、台積電會不會有什麼改變？但台積電創立卅幾年以來，都延續同樣傳統，不管是價值觀、理念、行事方式都不會改變，將繼續往前進。他上任後將會強化與政府溝通，總裁的工作慢慢交給工作夥伴。

針對掌舵後如何看台積電未來發展。魏哲家說，「前途一片光明。」他表示，台積電在手機、個人電腦到最近火熱的ＡＩ，都因技術取得最好位置，加上客戶信任及可以為客戶提供最好的價值，未來一定會更好。

劉德音在主持股東會時，也被股東問到同樣的問題。劉德音說，受惠於全球ＡＩ伺服器建置風潮，帶動先進製程需求強勁，也是台積電擅長的領域，因此對台積電未來幾年成長深具信心。

魏哲家則強調，目前為止，全球只有一家半導體公司沒有和台積電做生意，其他都是台積電的客戶，如果從理財的角度看，最好的投資策略「就是買台積電」。因為台積電員工誠信正直，又很努力，且處在產業發展的浪頭上，所以要「緊貼著台積」。

也有股東提議是否比照國際大廠實施股票回購或分割。劉德音說，台積電資本支出相當龐大，所花的錢已吃掉一大半，公司的考量是剩餘再配息給股東，目前並沒有實施股票回購的計畫。至於股票是否分割，劉德音表示現在股價還不高，不用擔心。

台積電財務長黃仁昭則補充說，股票回購對於公司或股東來說都是不定期的，但現金股利是持續性，且獲利若增加、可配發現金股利也會增加，評估後仍認為現金股利對股東是比較好的；至於股票分割，他指出，台股已經開放盤中零股交易，股東也可以考慮買零股。

劉德音 台積電 股東會

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