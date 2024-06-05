聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯發科與輝達、安謀都是好夥伴
聯發科（2454）衝刺AI業務「廣結盟」，與輝達（NVIDIA）、安謀（Arm）都是好夥伴。
聯發科執行長蔡力行昨（4）日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）發表專講，輝達執行長黃仁勳、安謀執行長哈斯都現身力挺。蔡力行直言：「輝達滿挺聯發科的」，黃仁勳也大讚聯發科是世界級的大公司。
談到聯發科與輝達後續合作，蔡力行強調，聯發科和輝達有不同的合作模式，以汽車領域來說，兩家公司一起設計晶片，用各自獨到的IP最終讓晶片成功，並推廣到OEM廠，當然，最重要的是雙方互信的合作，就可以讓雙方長期互利合作。
黃仁勳稱讚聯發科是世界級的大公司，與輝達合作可以提供業界最棒的方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言