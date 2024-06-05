聯發科與輝達、安謀都是好夥伴

聯發科（2454）衝刺AI業務「廣結盟」，與輝達（NVIDIA）、安謀（Arm）都是好夥伴。

聯發科執行長蔡力行昨（4）日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）發表專講，輝達執行長黃仁勳、安謀執行長哈斯都現身力挺。蔡力行直言：「輝達滿挺聯發科的」，黃仁勳也大讚聯發科是世界級的大公司。

談到聯發科與輝達後續合作，蔡力行強調，聯發科和輝達有不同的合作模式，以汽車領域來說，兩家公司一起設計晶片，用各自獨到的IP最終讓晶片成功，並推廣到OEM廠，當然，最重要的是雙方互信的合作，就可以讓雙方長期互利合作。

黃仁勳稱讚聯發科是世界級的大公司，與輝達合作可以提供業界最棒的方案。