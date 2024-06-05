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新聞眼／AI大好江山 別因缺電拱手讓人

聯合報／ 本報記者陳儷方

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨天開展，國內科技業展現耕耘多年的ＡＩ產業實力，讓台灣揚威於世界舞台，政府想乘勝追擊，希望打造台灣成為ＡＩ（人工智慧）島，但學者專家早就示警ＡＩ是吃電怪獸，輝達、超微等科技大廠願意加碼投資台灣是件好事，但政府在電力供應能力是否已經準備好，足以帶領全球迎來ＡＩ革命，恐將成為最不可測的風險與變數。

總統賴清德昨出席COMPUTEX開幕典禮，許下穩定供電、建立屬於台灣的資料中心、建置超級電腦，打造台灣成為ＡＩ島等承諾與願景。台灣已在ＡＩ革命的中心點，能否繼續獨占鰲頭，電力成為關鍵。

台灣ＡＩ技術在手，但缺電陰影在業者心中始終如影隨形，否則台北市電腦公會理事長彭双浪也不會當面向賴總統喊話重新檢討能源配比，而賴總統也不必當眾保證政府會穩定供電，顯然賴政府也無法否認台灣面臨電力穩定供應的挑戰。

ＡＩ對電力的需求極大，經濟部長郭智輝日前就表示，台灣二○三○年前不會有缺電問題，唯一的變數是不確定未來ＡＩ的用電量是否會超乎預期。

經濟部迄今尚未提出任何ＡＩ產業電力供應計畫，郭智輝對於未來台灣ＡＩ產業顯然是沒有具體藍圖，自然也無法計算多少電力才夠供應ＡＩ所需，因此才會把ＡＩ用電需求視為缺電與否的變數。

第三波工業革命是資訊化革命，台灣參與其中，僅是眾多領先者之一，卻已從中獲得豐碩的經濟好處，難得這次第四波由ＡＩ驅動的工業革命，台灣有幸成為世界支柱，有機會再創驚奇，如果莫名其妙地被極其基礎、極為簡單的電力產能拖累，無法繼續為全球ＡＩ革命貢獻產能，無異於將到手的大好ＡＩ江山，拱手讓與競爭者。政府若無法充分供應產業電力需求，恐怕會把ＡＩ產業鏈，逼到離家出走，就算能提出遠大的願景，恐怕也是枉然。

郭智輝 願景

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