台積電新任董事長魏哲家：挑接班人 必備三要件

台積電（2330）新任董事長魏哲家昨（4）日與媒體交流時，談到如何選擇未來的接班人，他認為需具備誠信正直、尊重與支持客戶的特質，以及認同公司價值。

魏哲家昨天首度以新身分與媒體交流近一小時，幽默風趣的談話吸引國內外媒體排隊爭相和他合照。

魏哲家昨天在媒體交流會開場即表示，台積電換了董事長，雖人選不同，但做事方法、價值觀一樣，不會改變，會繼續往前進。他也將持續與創辦人張忠謀聊天，學習經驗與智慧。

媒體追問是否安排繼承人選，魏哲家幽默說，自己才剛上任，就問繼承人選，有點尷尬。不過，他也表示，想要推動繼承制度，讓未來接班能夠井井有條，同時也希望台積電往年輕化、制度化發展，並將發展訓練系統，讓人才能夠成長。

魏哲家認為未來的接班人一定要有同樣價值觀，一步都不能讓、不能打折，第一是誠信正直，第二是尊重支持客戶，幫助客戶成功，台積電才會有生意。

魏哲家說，台積電創立30幾年來，都延續同樣的傳統，不管是價值觀、理念、行事方式都不會改變，將繼續往前進。公司的三大原則是技術領先、卓越製造、客戶信任。他接任後也一樣，公司同時會思考不同層級的接班制度，未來會朝年輕化、制度化發展，並將招募各地人才。

魏哲家說，比較擔心的是人才培育速度不夠擴廠的速度，他將持續尋找好的人才，也會促使內部員工成長，他自己也在看書精進，持續於生活中努力求進步。

魏哲家也針對台積海外布局表示，目前台積電日本熊本一廠進展相當順利，所以馬上宣布進行二廠興建，預定年底興建。至於是否興建三廠，公司的考量是先站穩腳步，等一、二廠營運上軌道，再決定是否啟動三廠興建。



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