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台達搶電源商機 準備好了

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
輝達執行長黃仁勳(左一)參觀台達展區，台達董座暨CEO鄭平(左二)、品牌長郭珊珊(右二)、電源事業群總經理陳盈源接待。台達電╱提供
輝達執行長黃仁勳(左一)參觀台達展區，台達董座暨CEO鄭平(左二)、品牌長郭珊珊(右二)、電源事業群總經理陳盈源接待。台達電╱提供

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）昨（4）日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參觀主力供應商台達電（2308）展區，台達電董事長暨執行長鄭平特別分享全球首次亮相、專為輝達設計的19吋（1RU）33kW 機架式電源。

這不僅展現台達電的技術實力，也意味台達電在搶攻輝達「地表最強晶片」GB200系列伺服器的關鍵電源商機已經「準備好了」。

台達電表示，19吋33kW AC／DC機架式電源主要為滿足輝達Blackwell架構平台應用在AI資料中心供電，台達電領先推出19吋33kW AC／DC機架式電源（1RU），將過去21吋1OU 33kW機架式電源的規格縮小至19吋1RU的體積中，同樣配備6組5.5kW電源供應器，效率高達97.5%。

台達電整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，從電網一路做到晶片，提供全系列AI電源全方位整合方案，成為輝達新晶片電源廠大贏家，通吃輝達新推出殺手級AI晶片架構Blackwell系列B100、B200、GB200晶片訂單，市場預期，台達今年來自AI伺服器訂單將是「好幾倍增長」。

台達電將於今天舉辦台北國際電腦展記者會，今年聚焦AI，以「解密Cloud to Edge AI」為主題，打造一座大型運算中心，展出從雲端到邊緣，涵蓋資料中心基礎設施、高效電源、散熱、關鍵被動元件，以及AI技術應用案例、AI PC電源及散熱、AI智慧安防等終端使用者設備。

因應AI算力大幅攀升趨勢，台達電提供「電網到晶片」的全方位解決方案，為AI資料中心及晶片打造高效的運作環境。

AI 台達電 晶片

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