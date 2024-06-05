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高盛力挺台積電：AI趨勢領頭羊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台積電（2330）昨（4）日召開股東會，高盛證券基於台積電是未來人工智慧（AI）趨勢下最大受惠者，維持「買進」評等，目標價975元，樂觀看待台積電仍是AI趨勢下的領頭羊。

台積電董事長劉德音昨日股東會後退休，市場高度關注接任者魏哲家時代的台積電表現。另外，處於地緣政治風險下的台積電，未來將如何掌握全球商機、特別是AI發展趨勢，更受到法人圈高度關注。

整體趨勢方向上，高盛科技產業分析師呂昆霖認為，台積電將是AI趨勢下的主要受惠者，主因在晶片製造方面，台積電擁有穩固的龍頭地位，可以滿足未來在AI應用對晶片性能日益提高的運算需求。

輝達日前發布Blackwell架構繪圖處理器（GPU）下世代平台「Rubin」。呂昆霖分析，有鑑於對先進晶片性能、功耗的追求，未來輝達Rubin平台，因其優越性能，可能利用台積電3奈米製程，Rubin平台後的下一代產品將開始採用更先進的2奈米製程。

對台積電而言，由於科技日新月異、AI產品不斷推陳出新，呂昆霖認為，未來2奈米採用速度將較3、5奈米更快，加上輝達目標每年推出新版AI晶片的節奏，推估未來AI需求可能會在2027年即採用2奈米技術。

另外，輝達執行長黃仁勳日前在台大演講中指出，AI機器人將是下個浪潮之一。呂昆霖認為，未來輝達的Omniverse AI平台將廣泛應用於各個企業層面，包括富士康、台達電、和碩、緯創等。

除了高盛外，其他外資也對台積電抱持正向的看法，如野村證券即特別看好以台積電為首的AI趨勢受惠公司，使得台積電股價今年來走出一波大多頭格局。

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