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台積電配息政策…多賺會多發

經濟日報／ 記者蘇嘉維尹慧中／新竹報導

台積電（2330）昨（4）日召開股東常會，股東提問是否考慮跟進輝達進行股票分割或股票回購（實施庫藏股）。台積電表示，目前暫不考慮股票分割或股票回購，未來仍會以發放現金股利為主，後續只要獲利增加，就會增加現金股利配發。

台積電昨日股東常會，由尚未卸下董座職務的劉德音主持，並回應股東提問。近期美國大科技公司召開財報法說會後，相繼宣布將回購股票，或是進行股票分割，以利更多投資人能投資自家公司股票，目前台積電股價已突破800元，近期多次改寫天價，股東相當關心未來是否有買回庫藏股或股票分割等措施。

劉德音表示，台積電現在仍無回購股票相關計畫，主因台積電是高資本支出公司，已經吃掉大部分獲利，因此剩下的獲利會盡量提撥給股東。他說：「現在股價還沒這麼高。」暫時沒有分割股票的計畫，相信未來公司營運會持續帶動股價表現。

台積電財務長黃仁昭補充，股票回購對公司或股東來說都是不定期的，但現金股利是持續性，且獲利若是增加、可配發現金股利也會增加，評估過後仍認為現金股利對股東是比較好的。

台積電 股東 股票分割

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