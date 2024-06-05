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英特爾、超微參訪廣達旗下雲達展位 也來固樁

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

廣達（2382）為全球筆電代工龍頭，並且耕耘AI伺服器多年，除輝達（NVIDIA）外，與英特爾、超微（AMD）等電腦中央處理器（CPU）大廠也是多年老戰友。隨著英特爾、超微紛紛積極搶進AI伺服器領域，昨（4）日台北國際電腦展開幕，兩大CPU巨頭不約而同都到廣達旗下雲達（QCT）展位參訪，固樁意味濃厚。

輝達、超微此次在台北國際電腦展造訪展位上有志一同，都選擇雲達作為拜訪供應鏈首站，輝達執行長黃仁勳上午9時30分現身達雲達展位，鳴響供應鏈「跑攤」第一槍，而下午當輝達執行長黃仁勳舉辦全球媒體記者會時，超微執行長蘇姿丰則現身雲達展位，雙方一前一後逛展、巧妙錯開。

外界好奇黃仁勳與蘇姿丰關係如何，是否如傳言「王不見王」？黃仁勳則回應，知道她也在台灣，還沒有遇到，坦言自己與蘇姿丰是非常不一樣的人，兩人並沒有很熟，但她很棒、以她為榮。

蘇姿丰下午2時30分左右抵達雲達展位，她致詞時表示，2016至2017年時，超微與雲達攜手推出EPYC，接著在每代產品的合作，都使雙方關係更趨緊密，「廣達從一開始就是超微的最佳支持者及夥伴」，接下來的MI300及下一代伺服器，將會是彼此共同成長的大好機會。

超微 輝達 黃仁勳

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