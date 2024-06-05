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台積電新董座魏哲家：兩岸不穩定 供應鏈大考驗

經濟日報／ 記者蘇嘉維尹慧中／新竹報導
台積電新任董事長魏哲家。記者季相儒／攝影
台積電新任董事長魏哲家。記者季相儒／攝影

台積電新任董事長魏哲家昨（4）日上任，他受訪時表示，目前兩岸之間的不穩定，的確是供應鏈韌性一大考驗，相信全球與兩岸領導人都有相當的智慧處理，並且避免發生戰爭，因為若兩岸發生衝突，受影響也不是只有台積電（2330）或半導體產業，所有產業都會受影響。

台積電昨天舉行股東常會全面改選董事，原董事長劉德音按規畫退休，董事會一致推舉魏哲家出任新董座。魏哲家隨後與媒體交流，談他上任後的方向，強調未來首要任務會盡量往政府關係方面移轉，總裁工作會慢慢移交給工作夥伴，透露台積電對地緣政治議題的重視。

談到兩岸議題，魏哲家坦言，現在兩岸狀態的不穩定，對供應鏈韌性確實是一大考驗，大家都不希望戰爭發生，因為戰爭一旦發生，除了半導體產業受影響外的更多事情需要擔憂。

魏哲家透露，自己確實跟客戶討論過，若未來兩岸發生衝突，有無可能將所有產能移轉至非台灣地區生產，但這是「不可能的事」，因為台積電至少有80%至90％產能在台灣。

他強調，全球地緣政治變化將是他擔任台積電董事長後，首要處理事項，但未來台積電擴產、最先進製程還是會立足台灣，再進軍全球，同時也會與台積電創辦人張忠謀多學習，盡力做好董事長職務。

魏哲家掛保證說，「台積電未來的投資，第一優先是台灣，第二優先也是台灣，第三優先還是台灣。」

媒體關注張忠謀是否有給魏哲家任何建議或指示。魏哲家表示，「張忠謀是很傑出的人，我沒有辦法跟他相比」，其次是張忠謀對公司非常關心，「我當然會跟他聊天，但（張忠謀）沒有任何的警告、指示」，未來也會持續跟張忠謀聊天，學習他的經驗及智慧。

甫卸任董事長的劉德音在股東會中，針對股東提問如何因應全球地緣政治變化一事也提到，台積電做法非常簡單，會跟隨客戶需求並支持客戶、遵守各國政策監管，台積電駐美國團隊非常強，同時也受美國國會議員、美國政府的重視，希望自己退休後，能幫助台積電在海外發展得更順利。

股東也很關心台積電如何看台灣缺水與缺電議題，劉德音表示，台積電今年用電量約占台灣整體8％，預期2030年將增加到11%至12％，但台積電對台灣經濟貢獻度也同步增加，而且與政府有順暢溝通管道，相信政府會持續克服水電問題。相比用電，台積電對用水則不是太大問題，這需要大家一起克服。

台積電 張忠謀 魏哲家

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