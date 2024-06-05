台積電新任董事長魏哲家智慧建言…買台積股票

台積電（2330）新任董事長魏哲家昨（4）日於股東常會後與媒體交流時，媒體提出希望魏哲家給句「最智慧的建言」，魏哲家不改幽默說，和前董座劉德音主持股東常會時對股東說的一樣，「就是買台積電股票」；他並幽默反問；「買台積電股票，我不是示範過了嗎？」並透露「適當時機還會再加碼」。

昨天股東常會上，有小股東提問劉德音能否給大家智慧箴言，劉德音幽默說：「就是買台積電股票。」語畢現場笑聲不斷。

會後魏哲家首度以新身分受訪，言談間展現果斷幽默的一面，回應媒體詢問能否給句「最智慧的建言」，魏哲家說，「最智慧建言，一樣是買台積電股票，用投資理財stay with TSMC。」

魏哲家幽默地說，「投資理財就是買，我不是先前示範過了嗎？還借錢去買。」（魏哲家2022年曾質押台積電股票1,600張加碼台積電股票）。

記者乘勢追問：「還會再加碼嗎？」他則笑說：「適當時機。」

知名股東黃雪芬上周參加鴻海股東常會後，昨天也出席台積電股東會並獻花給劉德音。她說，參加鴻海股東會時，她製作看板希望鴻海股價上看500元，台積電也不能沒有1,000元，甚至希望上看1,200元。

談到股價，魏哲家說，台積電股價有時候稍嫌委屈還是會回來，「全天下哪裡找得到這樣的公司，誠信正直且努力，績效又好更不斷進步」。