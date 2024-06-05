超微蘇姿丰宴請80名夥伴 緯創、緯穎、宏碁等都是座上賓

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（4）日晚間設宴招待超過80名供應鏈與生態系夥伴，包括日月光（3711）、緯創（3231）及旗下緯穎（6669）、宏碁（2353）高層都是座上賓。

蘇姿丰會前受訪談及觀展心得時直呼，「今年電腦展太棒了！有許多令人興奮的新技術」。

蘇姿丰宴請供應鏈與生態系夥伴，包括日月光投控執行長吳田玉、宏碁總經理簡慧祥、群聯執行長潘健成、緯創總經理暨執行長林建勳、緯穎董事長洪麗甯、撼訊總經理陳劍威等科技大廠董總。

蘇姿丰晚間六點半左右現身，大展親和力，面對現場久候粉絲要求合照、簽名、握手，來者不拒，一一簽名。蘇姿丰昨日在展場一連造訪廣達旗下雲達、宏碁、華碩、技嘉等多家台廠，一改過去來台相對低調的態度，外界解讀固樁意味濃厚。

在展場奔波一天，蘇姿丰晚間六點半左右赴宴前，面對現場久候粉絲要求合照、簽名、握手，展現高度親和力，來者不拒。

對電腦展首日觀展心得，蘇姿丰直呼「太棒了！有許多令人興奮的新技術，有這麼多客戶與合作夥伴們共同參與，是很棒的一周，而且今天才星期二」。