快訊

若兩岸衝突…魏哲家：台積產線難搬離 黃仁勳：異地複製太困難

今天「芒種」雲多偶雨 吳德榮：端午連假滯留鋒防雷雨

北京若侵略台灣 拜登：美軍派不派兵差很大

英特爾 AI PC 秀 施崇棠、陳俊聖站台

經濟日報／ 記者鐘惠玲呂俊儀／台北報導
英特爾執行長基辛格（左）昨天在Computex電腦展發表演講，並與宏碁董事長陳俊聖（右）對談。陳俊聖表示，英特爾與宏碁關係是「acer in cooperation」。 記者葉信菉／攝影
英特爾執行長基辛格（左）昨天在Computex電腦展發表演講，並與宏碁董事長陳俊聖（右）對談。陳俊聖表示，英特爾與宏碁關係是「acer in cooperation」。 記者葉信菉／攝影

晶片大廠英特爾執行長基辛格昨（4）日在Computex 2024的主題演講中，公布多項最新產品，包括供應AI PC使用的Lunar Lake處理器、AI加速器晶片Gaudi 3，以及資料中心伺服器用的Intel Xeon 6處理器。

英特爾表示，目前已有超過800萬台裝置搭載Intel Core Ultra處理器，顯示AI PC時代已來臨。今年第1季度交付的AI PC處理器數量，已超過所有競爭對手的總出貨量。

而Lunar Lake是新世代AI PC的旗艦處理器，預計將於第3季開始出貨。

基辛格在演講中，邀請三大台廠包括英業達（2356）、華碩（2357）與宏碁（2353），英業達總經理蔡枝安與基辛格一起介紹發表旗下最新資料中心處理器Xeon 6產品，有更高的運算速度，比先前產品至少快4.2倍，特地展示前代與新一代機櫃，標榜使用空間大幅減少。

華碩董事長施崇棠親自介紹AI PC，高喊「AI PC Go Go Go」；宏碁董事長陳俊聖表示，基辛格以IT形容英特爾與台灣關係，宏碁則是「acer in cooperation」。

高通的安謀架構驍龍X系列處理器加入AI PC戰局，基辛格老神在在指出，x86架構一直都擁有高市占率，若想要取代，就必須要有說服力，相信x86產品的市占率會維持在高點。

AI 處理器

延伸閱讀

美經濟憂慮浮現 標普、那指早盤下跌

黃仁勳來了！ 大咖們現身Computex、行程全曝光

英特爾CEO基辛格發表Xeon 6處理器 為Intel 3製程首款產品

基辛格演說 上台先用中文問好 強調與台灣關係接近40年

相關新聞

不只3兆！黃仁勳很快會變「10兆男」 財星：輝達市值將飆270%直逼10兆美元

「AI教父」、輝達(Nvidia)執行長黃仁勳魅力席捲全台，創造AI浪潮的他，短短一年身價三級跳，從「1兆男」變成「3兆男」，你以為這樣就夠了嗎？

若兩岸衝突 台積：產線難搬離

台北國際電腦展昨天開幕，賴清德總統出席致詞時喊出要將台灣打造成人工智慧（ＡＩ）島，台積新任董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳...

COMPUTEX 3巨頭拚場 輝達加碼投資台灣

台北國際電腦展（COMPUTEX）昨天登場，輝達（ＮＶＩＤＩＡ）創辦人黃仁勳、超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰、英特爾（Int...

台積電新董座魏哲家：兩岸不穩定 供應鏈大考驗

台積電新任董事長魏哲家昨（4）日上任，他受訪時表示，目前兩岸之間的不穩定，的確是供應鏈韌性一大考驗，相信全球與兩岸領導人...

劉德音交棒前最後一場股東會…台積電看旺AI 今年大成長

台積電昨（4）日舉行股東常會，此為董事長劉德音在任內最後一次主持，他表示，目前看AI應用需求比一年前更樂觀，「今年又是大...

被員工評為苛刻老闆 「AI教父」黃仁勳：形容得非常準確

輝達執行長黃仁勳自知是個不好對付的老闆，但他對此一點也不懊悔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。