英特爾 AI PC 秀 施崇棠、陳俊聖站台

晶片大廠英特爾執行長基辛格昨(4)日在Computex 2024的主題演講中,公布多項最新產品,包括供應AI PC使用的Lunar Lake處理器、AI加速器晶片Gaudi 3,以及資料中心伺服器用的Intel Xeon 6處理器。

英特爾表示,目前已有超過800萬台裝置搭載Intel Core Ultra處理器,顯示AI PC時代已來臨。今年第1季度交付的AI PC處理器數量,已超過所有競爭對手的總出貨量。

而Lunar Lake是新世代AI PC的旗艦處理器,預計將於第3季開始出貨。

基辛格在演講中,邀請三大台廠包括英業達(2356)、華碩(2357)與宏碁(2353),英業達總經理蔡枝安與基辛格一起介紹發表旗下最新資料中心處理器Xeon 6產品,有更高的運算速度,比先前產品至少快4.2倍,特地展示前代與新一代機櫃,標榜使用空間大幅減少。

華碩董事長施崇棠親自介紹AI PC,高喊「AI PC Go Go Go」;宏碁董事長陳俊聖表示,基辛格以IT形容英特爾與台灣關係,宏碁則是「acer in cooperation」。

高通的安謀架構驍龍X系列處理器加入AI PC戰局,基辛格老神在在指出,x86架構一直都擁有高市占率,若想要取代,就必須要有說服力,相信x86產品的市占率會維持在高點。